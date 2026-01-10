مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 10 يناير 2026، إقامة العديد من المباريات الهامة التي من أبرزها مباراة مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا.
كأس أمم أفريقيا – المرحلة الإقصائية
الجزائر ضد نيجيريا
الساعة: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: beIN Sports MENA Max 1
مصر ضد ساحل العاج
الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: beIN Sports MENA Max 1
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر
وادي دجلة مع بيراميدز - الساعة 4 بتوقيت القاهرة.
فاركو مع الأهلي
في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، ON Time sports.
-كهرباء الإسماعيلية مع المصري -الساعة 4 مساء بتوقيت مصر.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال أوفييدو ضد ريال بيتيس
الساعة: 4:00 مساءً بتوقيت السعودية، 3:00 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: beIN Sports MENA 3
فياريال ضد ألافيس
الساعة: 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: beIN Sports MENA 3
جيرونا ضد أوساسونا
الساعة: 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: beIN Sports MENA 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كومو ضد بولونيا
الساعة: 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: تطبيق شاهد
أودينيزي ضد بيزا
الساعة: 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: تطبيق شاهد
روما ضد ساسولو
الساعة: 8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: تطبيق شاهد
أتالانتا ضد تورينو
الساعة: 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، 9:45 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: تطبيق شاهد.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
- تشيلتينهام X ليستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرًا
- إيفرتون X سندرلاند – الساعة 2:15 ظهرًا
- ماكسفيلد X كريستال بالاس – الساعة 2:15 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 4
- وولفرهامبتون X شروسبري – الساعة 2:15 ظهرًا
- بوريهام وود X بيرتون ألبيون – الساعة 5 مساء
- بيرنلي X ميلوال – الساعة 5 مساء
- دونكاستر X ساوثهمبتون – الساعة 5 مساء
- فولهام X ميدلزبره – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 7
- إبسويتش تاون X بلاكبول – الساعة 5 مساء
- مانشستر سيتي X إيكسيتر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
- سالفورد سيتي X سويندون – الساعة 5 مساء
- شيفيلد وينزداي X برينتفورد – الساعة 5 مساء
- ستوك سيتي X كوفينتري سيتي – الساعة 5 مساء
- بريستول سيتي X واتفورد – الساعة 7:45 مساء
- كامبريدج يونايتد X برمنجهام سيتي – الساعة 7:45 مساء
- جريمسبي X ويستون سوبر مار – الساعة 7:45 مساء
- توتنهام هوتسبير X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- تشارلتون أثليتك X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس فرنسا
- أنجييه X تولوز – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5
- أورلينز X موناكو – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 8
- باستيا X تروا – الساعة 4:30 عصرًا
- آفرانشي X ستراسبورج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- هوت ليوني X لوريان – الساعة 7 مساء
- إيستري X لافال – الساعة 7 مساء
- لو بوي X رايمس – الساعة 7 مساء
- سوشو X لانس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات دوري روشن السعودي
نيوم ضد الفتح
الساعة: 5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: Thmanyah
الرياض ضد الفيحاء
الساعة: 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: Thmanyah
الأخدود ضد الأهلي
الساعة: 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدنهايم ضد كولن
الساعة: 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: تطبيق شاهد
فرايبورج ضد هامبورج
الساعة: 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: تطبيق شاهد
يونيون برلين ضد ماينز
الساعة: 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: تطبيق شاهد
باير ليفركوزن ضد شتوتجارت
الساعة: 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً بتوقيت مصر
القنوات الناقلة: تطبيق شاهد
مواعيد دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة ضد الشارقة
الساعة: 6:45 مساءً بتوقيت السعودية، 5:45 مساءً بتوقيت مصر
القناة الناقلة: الشارقة الرياضية + دبي الرياضية.
