الثلاثاء 04 مارس 2025
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نائب ترامب: أوكرانيا دولة عشوائية ومنح واشنطن ميزة اقتصادية بكييف "ضمانة أمن حقيقية"

جيه دي فانس نائب
جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، فيتو

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن منح واشنطن ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا سيشكل ضمانة أمنية للبلد الذي أعلنت عليه روسيا حربا في فبراير 2022.

وأضاف فانس في مقابلة مع فوكس نيوز: "إذا كنت تريد ضمانات أمنية حقيقية، وإذا كنت تريد ضمان عدم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا مرة أخرى، فإن أفضل ضمان أمني على الإطلاق هو منح الأمريكيين ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا".

وأردف "هذا ضمان أمني أفضل بكثير من 20 ألف جندي من دولة عشوائية لم تخض حربًا منذ 30 أو 40 عامًا".

واعتبر أن "صفقة المعادن تظهر للأوكرانيين أن الولايات المتحدة لديها استثمار طويل الأجل في أوكرانيا".

وشدد على أن "الرئيس دونالد ترامب قال إن الباب مفتوح إذا كان فولوديمير زيلينسكي على استعداد للحديث عن السلام".

وأوضح أن ترامب "يتبنى منظورًا واقعيًّا بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، لافتًا إلى أن زيلينسكي "لا يزال غير راغب في الحوار".

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