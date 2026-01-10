بعد عملية استئصال ورم في الثدي، صوفينار تكشف حقيقة اعتزالها الرقص

18 حجم الخط

كشفت الراقصة الاستعراضية صوفينار، حقيقة اعتزالها الرقص وابتعادها عن الفن، وذلك بعد إجرائها منذ أشهر عملية استئصال ورم في الثدي، الأمر الذي جعلها بعيدة عن الأضواء تلك الفترة.

تفاصيل مرض صوفينار

وقالت صوفينار، لـ"فيتو" إن العملية كانت بالفعل منذ أشهر لكنها في الوقت الحالي تمارس حياتها بشكل طبيعي، مؤكدة أنها لم تعتزل الرقص كما أشيع على مواقع التواصل مؤخرًا.

وتابعت: "بنزل حفلاتي وأفراحي بشكل طبيعي".

وفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت إلى الرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها إحدى القنوات الخاصة، لكنها حازت شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامنًا مع عيد الأضحى في عام 2013.

