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قبل السحور، مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

مشاجرة بالأسلحة النارية،
مشاجرة بالأسلحة النارية، فيتو

قتل شخصان، وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة بأسلحة نارية و"شوم" قبل السحور بين عائلتين في جزيرة دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة على الفور.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بأسلحة نارية وعصا داخل قرية جزيرة دندرة التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص مقتل “أ.ر.أ”، 22 عامًا، بطلق ناري و"س.ق.م"، يبلغ من العمر 63 عامًا، إثر التعدي عليه بعصا شوم، وإصابة ر.أ، يبلغ من العمر 56 عامًا، و"م.ص.م"، 45 عامًا، و"م.س.م"، يبلغ من العمر 44 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين في جزيرة دندرة مركز قنا.


تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، والمصابين إلى الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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