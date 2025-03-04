الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الإثنين، مقطع فيديو على حسابها في "إنستجرام"، لإفطار عائلي بمناسبة شهر رمضان.

جلالة الملكة رانيا تنشر عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام: من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة… رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم#عاجل pic.twitter.com/ZocA0oYws5 — إذاعة الجامعة الأردنية 94.9fm (@JuFm949) March 3, 2025



وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بتعليق جاء فيه: "من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم".

ويظهر في الفيديو الخاص بالإفطار الرمضاني، عدد من أفراد العائلة الملكية الأردنية وفي مقدمتهم الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وحظي الفيديو بإعجاب المتابعين الذين علقوا بإيجابية عليه متمنين للعائلة رمضانًا مباركًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.