الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

الملكة رانيا والعاهل
الملكة رانيا والعاهل الأردني، فيتو

نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الإثنين، مقطع فيديو على حسابها في "إنستجرام"، لإفطار عائلي بمناسبة شهر رمضان.


وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بتعليق جاء فيه: "من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم".

ويظهر في الفيديو الخاص بالإفطار الرمضاني، عدد من أفراد العائلة الملكية الأردنية وفي مقدمتهم الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وحظي الفيديو بإعجاب المتابعين الذين علقوا بإيجابية عليه متمنين للعائلة رمضانًا مباركًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني انستجرام شهر رمضان العائلة الملكية الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

مواد متعلقة

ترامب يوجه رسالة للشعب الأردني بشأن الملك عبد الله الثاني

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

الملك عبد الله الثاني يبحث مع مبعوث ترامب جهود وقف إطلاق النار في غزة

الملك عبد الله يغادر الأردن متوجهًا إلى مصر
ads

الأكثر قراءة

بينهن "أم وابنتها وشقيقتها"، مصرع 4 سيدات في حريق هائل داخل شقة سكنية بالإسكندرية

هي في بيتها وأنا في بيتي، محيي إسماعيل يعلن زواجه (فيديو)

تلقيت منهم وعدا، ‏أول تعليق من كهربا على زيارته للنادي الأهلي (فيديو)

ارتفاع كبير لـ سعر جرام الذهب في الصاغة مساء الإثنين 3 مارس 2025

رياح وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

بعد انضمام فاركو، تأكد تأهل 7 أندية لمجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز

رنا سماحة تتوعد طليقها وتكشف عن موقف صادم له (فيديو)

3 دول بينهم دولة عربية غير متوقعة، سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف خطة تهجير الشعب الفلسطيني

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

قتل النازيون أمه وإخوته، وفاة أقدم محارب روسي شارك فى الحرب العالمية الثانية

25 قتيلًا في اصطدام حافلة بشاحنة ببوليفيا

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

المزيد

انفوجراف

تطورات مثيرة في الحلقة الثالثة من مسلسل أثينا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الدعاء للأموات في اليوم الرابع من رمضان 2025

المجددون، ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية