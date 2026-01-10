لمواجهة الطقس السيئ، خطة مرور الجيزة للحد من حوادث الطرق و8 نصائح لقائدي المركبات

18 حجم الخط

وضعت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة، خطة لتأمين مرور المواطنين علي الطرق، والاستجابة السريعة لبلاغات الأعطال، للحد من الحوادث تحسبًا لهطول الأمطار وظهور الشبورة المائية وخاصة في الفترة الصباحية.

ترصد فيتو أبرز ملامح هذه الخطة ونصائح رجال المرور لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار، وحالات الطقس السيئ.

خطة مرور الجيزة للحد من الحوادث أثناء هطول الأمطار

_ انتشار سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتنسيق المباشر مع غرفة عمليات الإدارة.

_رفع حالة الطوارئ بانتشار مكثف للخدمات المرورية على الطرق برفقتها سيارات الإسعاف وسيارات شفط المياه لسرعة التعامل مع أي حوادث تقع على الطرق.

_ الدفع بخدمات مرورية إضافية للطرق التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة.

_ العمل على عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التي تقع نتيجة انخفاض السرعات الضروري.

_متابعة ومراقبة حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المراكز ومراقبتها بالكاميرات والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.

_انتشار موسع لسيارات الإغاثة على الطرق للتعامل السريع من بلاغات الأعطال.

_ التأكد من إضاءة أعمدة الإنارة الموجودة على الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إرشادات مرور الجيزة لقائدي المركبات على الطرق

_منع السرعات أثناء القيادة في حالة وجود الشبورة، مع تكثيف وجود الخدمات مرورية على الطرق كافة .

_الالتزام بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، خلال الشبورة وظهور الأتربة بالمحاور.

_زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

_ السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

_ استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيًّا بالنسبة للغير مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

_ في حال حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترًا في اتجاه السير.

_ تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، بالإضافة إلى مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

_تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.