تلقيت منهم وعدا، ‏أول تعليق من كهربا على زيارته للنادي الأهلي (فيديو)

قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي الحالي والنادي الأهلي السابق، إنه سعيد للغاية لزيارته القلعة الحمراء خلال وجوده في مصر.

وكان كهربا زار مران الأهلي الذي أقيم، أمس، وذلك على هامش زيارة لمصر لإنهاء بعد الأمور الخاصة به قبل العودة إلى ليبيا مره أخرى.

وقال كهربا خلال فيديو عبر حساب الأهلي الرسمي "مبسوط لزيارتي بيتي النادي الأهلي وبشكر كابتن محمود الخطيب أنه أتاح لي فرصة لقاء زملائي والجهاز الفني.

وأضاف “ أشكرهم للغاية على حفاوة استقبالهم لي، وتحدث معهم في الكثير من الأمور وتلقيت منهم وعدًا بتحقيق دوري أبطال إفريقيا وتقديم أداء جيد في كأس العالم بدعم جمهور النادي الأهلي".

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وواصل “أشكر نادي الاتحاد الليبي ورئيسية على إتاحة الفرصة لي لزيارة النادي الأهلي وزملائي، خلال وجودي في مصر لإنهاء بعض الأمور الخاصة بي”.

واختتم حديثه: "بإذن الله أكون موجود معاكم في افتتاح إستاد النادي الأهلي".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث ‏الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمرحلة ‏القادمة، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ‏التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزًا ثمينًا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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