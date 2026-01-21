أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تربح 16 مليار جنيه.. والبنك المركزي: 2.4 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

47.32 جنيها للشراء.

47.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

47.33 جنيها للشراء.

47.43 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

47.31 جنيها للشراء.

47.41 جنيها للبيع.

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب، تراجعا ملحوظا في الأسواق بقيمة 40 جنيها للجرام، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، بعد سلسلة الارتفاعات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر خلال التداولات الأخيرة، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7417 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6490 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 51900 جنيه في محلات الصاغة.



البنك المركزي: إيرادات السياحة ارتفعت إلى 5.5 مليار دولار خلال 3 أشهر

قال البنك المركزي، إن قطاع السياحة سجل أداء لافتًا، خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، حيث قفزت الإيرادات بمعدل 13.8% لتصل إلى 5.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.8 مليار دولار في العام السابق.

وأوضح البنك المركزي في بيان له أنه جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية التي قضاها الزوار في مصر لتصل إلى 58.7 مليون ليلة، مما عزّز موارد الدولة من العملة الصعبة وأسهم في تقليص العجز التجاري غير البترولي بنسبة 4% ليسجل 9.5 مليار دولار.

البنك المركزي: 2.4 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 3 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت 2.4 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025.

جاء ذلك ضمن بيان صحفي للبنك المركزي، موضحا أن صافي التدفقات في الفترة المذكورة بلغ 2.4 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وقال البنك المركزي إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025 /2026 (الفترة يوليو/سبتمبر 2025) شهدت مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات.

البنك المركزي: تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2%

قال البنك المركزي إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025 /2026 (الفترة يوليو/سبتمبر 2025) شهدت مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات.

تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2%

وأضاف البنك في بيان له أن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع بمعدل 45.2% مسجلًا نحو 3.2 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار.

ومن جانب آخر أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، أن منحة علماء المستقبل تستهدف بناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض اليوم، شهدت أسعار بيض المائدة انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 107 جنيهات و118 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 109 إلى 120 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 110 إلى 120 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 112 إلى 122 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

استبعاد لغة القوة في جرينلاند، ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب تصريحات ترامب بدافوس

استردت الأسهم الأمريكية عافيتها في تداولات اليوم الأربعاء، مدفوعة بنبرة التهدئة التي أبداها الرئيس دونالد ترامب بشأن أزمة جزيرة جرينلاند، مما بدد مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتحولها إلى مواجهة عسكرية.

أداء المؤشرات، سجلت مؤشرات وول ستريت ارتفاعات جماعية، حيث صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 195 نقطة (0.4%)، وتبعه مؤشر «إس أند بي 500» بزيادة قدرها 20 نقطة (0.3%)، فيما حقق مؤشر «ناسداك» نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% بإضافة 25 نقطة.

نجاحات ترامب الاقتصادية

وفي خطاب اتسم بالتفاؤل في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ "دافوس"، استعرض ترامب ما وصفه بالنجاحات الاقتصادية لولايته الحالية، مؤكدا انتقال الولايات المتحدة من مرحلة الركود التضخمي إلى نمو مرتفع وتضخم منخفض.

وبالرغم من تمسكه بأهمية الاستحواذ على جزيرة جرينلاند للأمن القومي الأمريكي، إلا أن الأسواق استجابت إيجابيا لتأكيده على استبعاد خيار القوة العسكرية، قائلا: "أسعى لمفاوضات فورية، ولن نستخدم القوة المفرطة لتحقيق ذلك".

وجاء هذا التراجع النسبي في نبرة التهديد بعد يوم دامٍ شهدته الأسواق أمس الثلاثاء، كان الأسوأ منذ أكتوبر الماضي بسبب مخاوف من حروب تجارية ورسوم جمركية على أوروبا.

وزير الاتصالات: تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على تغيير طرق العمل والتعلم

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعد تكنولوجيا فارقة لقدرتها على إحداث تغيير فى طرق العمل والتعلم والتفاعل.

تغيير أنماط الحياة

وأشار إلى أن هذه التقنيات وتأثيراتها أصبحت محورا رئيسيا في أجندة مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية، فى ظل ما أحدثته من تغيير في أنماط الحياة بمختلف المجالات فضلا عن السرعة المتنامية فى تبني الإنسان لتطبيقات الذكاء الاصطناعى.

أوضح أن العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعى تتمثل فى البيانات، والخوارزميات، والتقدم الهائل في الموارد الحوسبية ومراكز البيانات، مؤكدا أن العنصر الرابع والأهم يتمثل فى التوجيه البشرى وقدرة الإنسان على الاستفادة من هذه العناصر الثلاثة.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت التى ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الدولى السادس والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى ينعقد تحت عنوان المهن فى الإسلام “أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها فى عصر الذكاء الاصطناعى”، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور نظير عياد، مفتى جمهورية مصر العربية، والدكتورسردار محمد يوسف، وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان لجمهورية باكستان الإسلامية، والدكتور مؤمن حسن برى، وزير الشئون الدينية والأوقاف بجيبوتى، ورامين علمشاه أوغلو محمدوف، رئيس اللجنة الحكومية لشئون الجمعيات الدينية بأذربيجان، وعامر الجنابى، رئيس ديوان الوقف السنى، والدكتور أحمد نبوى، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من التأسيس إلى الريادة، قصة نجاح قطاع التمويل الاستهلاكي تحت قيادة سعيد زعتر

يُعد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أحد أبرز القيادات المؤثرة في القطاع المالي غير المصرفي، لما يمتلكه من رؤية استراتيجية واضحة وخبرة ممتدة، مكنته من الإسهام بقوة في دفع معدلات النمو وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم استقرار السوق.

وتولى سعيد زعتر رئاسة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي منذ تأسيسه في مايو 2021، إلى جانب شغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية القابضة ومستشار مجلس الإدارة، وهو ما أتاح له الجمع بين الخبرة التنفيذية والرؤية التنظيمية الشاملة.

ولعب زعتر دورًا محوريًا في تطوير نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز مكانته كأحد أكثر الأنشطة المالية تنظيمًا واستقرارًا في مصر، من خلال دعم حلول مالية مبتكرة تُمكّن الأفراد من تلبية احتياجاتهم المختلفة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.

ويُصنف سعيد زعتر كأحد القادة البارزين في السوق المصري، بفضل قدرته على تحقيق نمو مستدام للقطاع، مع الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية وتعزيز الشمول المالي، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث.

رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

حيث قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية خلال عام 2025، وأداء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب عرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي تعتزم الهيئة والجهات التابعة لها تنظيمها طوال فترة المعرض.

وأكد الدكتور محمد فريد أن جهود التوعية ونشر الثقافة المالية تحتل أهمية متقدمة في استراتيجية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف تعزيز مستويات الوعي المالي لكافة فئات المجتمع، من خلال التعريف بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على الفهم والمعرفة.



مصلحة الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

قررت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رفع الحجز الضريبي فورا عن حسابات الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تقديرا لقدره الكبير وإسهاماته في مجال الفن، وذلك إيمانا من مصلحة الضرائب بالدور الحيوي الذي يلعبه الفن والفنانون في الارتقاء بالفكر والثقافة وإثراء ذاكرة المجتمع.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنها ستتابع الملف الضريبي الخاص بالفنان الكبير بصفة شخصية لحل كافة المشكلات الضريبية التي تواجهه.

يأتي هذا في ضوء توجيهات أحمد كوجك وزير المالية بإزالة العقبات والتيسير على الممولين وتوفير أقصى وسائل الدعم الفني لكافة قطاعات المجتمع الضريبي.

البورصة تربح 16 مليار جنيه والمؤشر الرئيسي يتجاوز 46 ألفا لأول مرة في تاريخه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث ربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.131 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق لأول مرة في تاريخه عند مستوى 46048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 55362 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20940 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4774 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 17223 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4882 نقطة.

وزير الاستثمار: الإصلاحات الاقتصادية خلال 18 شهرًا الماضية تعزز مؤشرات الاقتصاد الكلي

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لاستعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية وبرامج التعاون المشترك، وكذا أولويات المرحلة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، وذلك في إطار مشاركتهما في قمة دافوس بسويسرا.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اللقاء استهدف مناقشة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، خاصة ما يتعلق بتحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وأوضح الخطيب أن اللقاء تناول رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، حيث إن زيادة هذه المستهدفات يتطلب استمرار الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير أن الحكومة ستقوم بتطوير المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشاريع فندقية وخدمية رائدة، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستعزز العوائد الدولارية وتخلق فرصًا استثمارية كبيرة، كما تسهم في تعظيم قيمة موارد الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

دافوس 2026، المشاط تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية لبحث تعزيز التعاون مع شركاء التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من اللقاءات الثنائية لبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوى الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 بمدينة دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، والذي يشهد مشاركة أبرز القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وعدد من زعماء الدول وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، خايمي دي بوربون دي بارم، مدير قسم البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال اللقاء أكدت المشاط، أن البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، يُسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وتناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة بعدما تم مد البرنامج لمدة 6 أشهر لينتهي من يونيو المقبل، وما تحقق من نتائج خلال عام 2025 على صعيد التقارير الصادرة في إطار البرنامج القطري ضمن محاوره الخمسة، المتمثلة في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.

شعبة الصيدليات: نرفض تطبيق قرار رئيس هيئة الدواء بشأن التركيبات الدوائية

استنكرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إصدار رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار 868 لسنة 2026.

القرار متعلق بفرض رسوم لمنح تراخيص للصيادلة

وقال الدكتور حاتم بدوي سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، لـ «فيتو» إن هذا القرار متعلق بفرض رسوم لمنح تراخيص للصيادلة بعمل التركيبات الصيدلانية.

القرار مخالف للقانون وبه تعنت واضح ضد الصيادلة

وأوضح أن القرار به تعنت واضح ضد الصيادلة، فضلًا عن أنه مخالف تمامًا لنص القانون 127 لسنة 1955 والمنظم الممارسة مهنة الصيدلة، لأن القانون نص صراحة على أن من صميم عمل الصيدلى هو عمل التركيبات الدوائية، متسائلًا: فهل رئيس الرهينة يحتاج إلى رسوم إضافية لكي يمارس الصيدلى عمله؟

مجلس إدارة المصرية للاتصالات يعتمد تعيين محمد التوني نائبا للشؤون التجارية للأفراد

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تعيين محمد التوني نائبًا للرئيس التنفيذي لنيابة الشؤون التجارية للأفراد وذلك في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للشركة المصرية للاتصالات نحو تمكين الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة والتميز.

مسيرة مهنية متميزة

يأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة مهنية متميزة وخبرة عميقة في إدارة العمليات التجارية وتطوير استراتيجيات النمو، حيث يُعرف التوني بقدرته على بناء فرق عمل عالية الكفاءة، وقيادة التحولات التشغيلية التي ترفع من جودة الخدمات والربحية، وتعزز القيمة المقدمة للعملاء في أحد أهم المفاصل الحيوية للشركة التي تقود قطاع الاتصالات في مصر.

تعيين كريم يوسف رئيسا للموارد البشرية في البنك الزراعي المصري

أعلن البنك الزراعي المصري، تعيين كريم يوسف، رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية.

المحور الرئيسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

وجاء ذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على تنمية موارده البشرية، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية تطوير البنك، والتي من بين أهدافها تعزيز مهارات وكفاءات موظفيه، وتهيئة بيئة عمل داعمة، لتوفير فرص متكافئةً لجميع الموظفين، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.

لاجارد: رفع ترامب للرسوم الجمركية سيكون محدود التأثير على أوروبا

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الرسوم الجمركية لن يكون له سوى تأثير محدود على التضخم في أوروبا.

وقالت في مقابلة مع راديو "آر تي إل" الأربعاء: "إذا نظرنا على المدى القصير، فإن الأثر المباشر سيكون طفيفا نسبيا".

تهديد ترمب لأوروبا بالرسوم

وفقا لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، فمن شأن أحدث تهديدات ترامب أن ترفع متوسط معدل الرسوم الجمركية بمنطقة اليورو من نحو 12% إلى 15%.

وأضافت: "رغم ارتفاع التضخم المحتمل، إلا أن الارتفاع سيكون طفيفا جدا. والتأثير سيكون ضئيلا نظرا لسيطرتنا على معدل التضخم عند 1.9%".

رغم ذلك، أشارت لاجارد إلى أن كبرى الدول المصدرة، بما فيها ألمانيا، ستضرر بشكل أكبر من غيرها، وحذرت أيضا من صدمة محتملة للثقة، موضحة أن الأمر الأكثر خطورة هو مدى الضبابية الناجمة عن التقلبات المستمرة في مواقف الرئيس ترامب.

الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ الثقة وتدعم بيئة الاستثمار

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية، لما لها من دور محوري في تمثيل مجتمع المستثمرين وأصحاب الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قبل اطلاقها رسميًا، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال.

التحول الرقمي والمنظومات الإلكترونية

وأوضحت رئيس المصلحة، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر، أن التحول الرقمي والمنظومات الإلكترونية المختلفة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في تطوير العمل الضريبي، وتيسير تقديم الإقرارات والحصول على الخدمات الضريبية، بما يُخفف الأعباء الإجرائية ويُعزز الالتزام الطوعي، مؤكدة استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتطوير النظم الضريبية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.4% خلال ديسمبر الماضي

ارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا أكثر من المتوقع خلال ديسمبر 2025، في حين جاءت معدلات التضخم في قطاع الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، وفق التوقعات، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك ارتفع إلى 3.4% في ديسمبر، مقابل 3.2% في نوفمبر، متجاوزًا متوسط توقعات استطلاع رويترز الذي كان يشير إلى ارتفاع يصل إلى 3.3%.

مؤشر التضخم في قطاع الخدمات

وبالنسبة لمؤشر التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعد مقياسًا للضغوط السعرية المحلية، ارتفع إلى 4.5% في ديسمبر الماضي مقارنة مع 4.4% في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقرر إطلاق أول صكوك دولية لعام 2026

بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أول طرح لصكوك دولية خلال عام 2026 عبر إصدار مقوم بالدولار، في خطوة تعكس توجه الصندوق نحو تنويع مصادر التمويل ودعم خططه الاستثمارية طويلة الأجل، بالتوازي مع الزخم القوي الذي تشهده إصدارات الدين في المملكة منذ مطلع العام.

أول طرح لصكوك دولية خلال عام 2026

حدد الصندوق سعرا استرشاديا لإصدار صكوك لأجل عشر سنوات في نطاق 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مع توقعات بإتمام عملية الطرح اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردته "رويترز".

يعد صندوق الاستثمارات العامة الذراع الرئيسة لقيادة "رؤية 2030"، والتي يشمل تطوير عشرات المشاريع العملاقة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ومنذ تأسيسه، أنشأ الصندوق نحو 100 شركة تعمل في قطاعات تمتد من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي.

المشاط: استطعنا توظيف آلية مبادلة الديون لزيادة الاستثمارات المناخية وتنفيذ المشروعات التنموية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول مبادرة GAEA التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، حول تحفيز رأس المال لدعم التحولات في مجالات المناخ والطبيعة والطاقة، حيث استهدفت الجلسة مناقشة حشد وتوجيه رؤوس الأموال التحفيزية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التنموية لدعم جهود العمل المناخي وحماية الطبيعة وتسريع التحول في قطاع الطاقة.

احتياجات تمويل العمل المناخي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتياجات تمويل العمل المناخي في الأسواق الناشئة هائلة، لا سيما عند مواءمتها مع الأهداف العالمية للتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ،، مؤكدة أنه ينبغي على الحكومات التركيز على نماذج "التمويل المختلط" لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.

وأشارت إلى أن آليات التمويل المختلط، بما في ذلك التمويل الميسر، والدعم الفني، وأدوات الحد من المخاطر، تسهم في تقليل المخاطر، وتعزيز الجدوى الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة التي غالبًا ما تتجنب الاستثمارات المناخية في مراحلها المبكرة أو ذات المخاطر المرتفعة.

