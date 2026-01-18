الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء تحسم الأمر: لا رسوم أو تراخيص على نشاط التركيبات الصيدلية

هيئة الدواء
هيئة الدواء
18 حجم الخط
ads

كشفت هيئة الدواء المصرية حقيقة ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي  في الساعات الأخيرة عقب نشر قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025 من فرض رسوم تصل إلى 50 ألف جنيه على الصيدليات التي تجري تركيبات صيدلية داخل الصيدليات.

لن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة النشاط القائم حاليا

توضح هيئة الدواء المصرية أن القرار 868 لسنة 2025 لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة، ولن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة هذا النشاط القائم حاليا بالصيدليات والمتعارف عليه بالتركيبات الدوائية المختلفة التى يقوم بها الصيادلة وفقا لقانون 127 لسنة 1955.

أكدت أنها ستعلن  كل ما يتعلق بطبيعة التراكيب المشار اليها بالقرار 868 لسنة 2025 في غضون فترة تطبيق الدليل التنظيمي.

وأكد عدد من الصيادلة أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2026، الخاص بتنظيم عمل التركيبات الصيدلانية داخل الصيدليات ووضع نظام لترخيص ما يسمى بـ«مصانع تركيبات داخل الصيدليات»، يمثل تحديا صريحا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ويخالف الإطار التشريعي المنظم للعمل الصيدلي في مصر.

أشار الصيادلة أن الهدف الحقيقي من هذا القرار هو فرض رسوم وصفوها بـ«المجحفة»، وأنها لا تمثل مقابلا حقيقيا لخدمات، بل نوع من الجباية التي تستهدف استنزاف قطاع الصيدليات، على غرار ما حدث مع مصانع الأدوية وشركات التوزيع ومخازن الأدوية خلال العامين الماضيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التركيبات الدوائية الساعات الأخيرة هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء قرار هيئة الدواء المصرية قرار هيئة الدواء المصري

مواد متعلقة

الحق في الدواء: قرار التركيبات الدوائية خطوة مهمة لتعزيز حق المواطن في العلاج

شعبة الأدوية: قرار التركيبات الدوائية يتحدى قانون مزاولة مهنة الصيدلة

بعد ترند سكب المياه الساخنة على اليدين، نصائح للتعامل مع حرق المياه المغلية

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر مضاد حيوي TAVANIC

الرعاية الصحية: توفير الأدوية وتسليم نظارات طبية مجانية وفحص شامل للعيون بالسويس

الصحة تعلن موعد إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتدريب على منع ومكافحة العدوى

الصحة: وفد مصري يزور مستشفيات تركيا للاطلاع على أحدث تجارب تشغيل المدن الطبية المتكاملة

هيئة الدواء تحذر من تداول مستحضر مجهول المصدر لعلاج اضطرابات القلق والاكتئاب

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

بعد ركلة جزاء مثيرة، المغرب والسنغال يلجان لشوطين إضافيين عقب التعادل سلبيًا في الوقت الأصلي

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

نهائي كأس أمم أفريقيا، السنغال يتقدم على المغرب 1-0 في الشوط الإضافي الأول

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

العقدة مستمرة، المغرب يخسر لقب أمم أفريقيا لصالح السنغال في سيناريو درامي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دليل للسائل عن يوم الحساب، أبرز المعلومات عن سورة القيامة

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يوضح الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن "اللبن"

منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية