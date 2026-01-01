الذكاء الاصطناعي يقود مكاسب جديدة، الرابحون والخاسرون في سوق الأسهم الأمريكية خلال 2025

18 حجم الخط

واصل سوق الأسهم الأمريكية صعوده للعام الثالث على التوالي خلال 2025، مسجلًا مكاسب جديدة مدعومًا بالحماس المتواصل حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتجاوزت مكاسب مؤشر S&P 500 عتبة 17% بحلول نهاية العام.

أبرز الرابحين.. توسع دائرة الذكاء الاصطناعي

لم تعد قيادة السوق مقتصرة على شركات الرقائق التقليدية، بل امتدت لتشمل الشركات الداعمة للبنية التحتية للتكنولوجيا الجديدة، فقد انضمت شركات تخزين البيانات وبناء وتشغيل مراكز البيانات إلى قمة أداء المؤشر، مستفيدةً من موجة إنفاق هائلة تتجاوز 440 مليار دولار تعهدت بها عمالقة التكنولوجيا (مثل مايكروسوفت وأمازون) لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز المستفيدين شركات مثل "ويسترن ديجيتال" و"سيجيت".

وشهد المؤشر أيضا صعودا قويا لأسهم بعض الشركات الجديدة المنضمة إليه، مثل "روبن هود" و"كارفانا"، والتي حققت بعضها مكاسب بأكثر من 100%.

كما استمر أداء شركات البرمجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل "بالانتير تكنولوجيز"، في الصعود، رغم تحذيرات من ارتفاع تقييماتها.

أبرز الخاسرين.. ضغوط اقتصادية وقطاعية

من جهة أخرى، واجهت أسهم قطاعي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية ضغوطًا كبيرة خلال العام.

وأثرت حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة ومخاوف التضخم على أداء شركات كبرى مثل "كامبلز" و"كونستليشن براندز"، حيث تراجعت أسهمها بشكل ملحوظ.

كما عانى قطاع التجزئة من تراجع حاد في أسهم بعض شركاته البارزة، مثل "ديكرز أوت دور" و"لولوليمون"، بسبب توقعات أرباح مخيبة للآمال وخطط إعادة هيكلة.

في قطاع الرعاية الصحية، فشلت أسهم شركات التأمين الصحي الكبرى، مثل "يونايتد هيلث" و"سنتيني"، في مجاراة صعود السوق العام، مسجلة خسائر كبيرة على الرغم من التوقعات بتغير سياسي محتمل.

يظهر أداء السوق في 2025 تحولًا في بؤرة الاستثمار من شركات التكنولوجيا المباشرة نحو البنية التحتية الداعمة لها، بينما تتعرض القطاعات التقليدية الحساسة للظروف الاقتصادية لضغوط متزايدة.

