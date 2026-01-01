الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الذكاء الاصطناعي يقود مكاسب جديدة، الرابحون والخاسرون في سوق الأسهم الأمريكية خلال 2025

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
18 حجم الخط

واصل سوق الأسهم الأمريكية صعوده للعام الثالث على التوالي خلال 2025، مسجلًا مكاسب جديدة مدعومًا بالحماس المتواصل حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتجاوزت مكاسب مؤشر S&P 500 عتبة 17% بحلول نهاية العام.

أبرز الرابحين.. توسع دائرة الذكاء الاصطناعي

لم تعد قيادة السوق مقتصرة على شركات الرقائق التقليدية، بل امتدت لتشمل الشركات الداعمة للبنية التحتية للتكنولوجيا الجديدة، فقد انضمت شركات تخزين البيانات وبناء وتشغيل مراكز البيانات إلى قمة أداء المؤشر، مستفيدةً من موجة إنفاق هائلة تتجاوز 440 مليار دولار تعهدت بها عمالقة التكنولوجيا (مثل مايكروسوفت وأمازون) لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز المستفيدين شركات مثل "ويسترن ديجيتال" و"سيجيت".

وشهد المؤشر أيضا صعودا قويا لأسهم بعض الشركات الجديدة المنضمة إليه، مثل "روبن هود" و"كارفانا"، والتي حققت بعضها مكاسب بأكثر من 100%.

كما استمر أداء شركات البرمجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل "بالانتير تكنولوجيز"، في الصعود، رغم تحذيرات من ارتفاع تقييماتها.

أبرز الخاسرين.. ضغوط اقتصادية وقطاعية

من جهة أخرى، واجهت أسهم قطاعي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية ضغوطًا كبيرة خلال العام. 

وأثرت حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة ومخاوف التضخم على أداء شركات كبرى مثل "كامبلز" و"كونستليشن براندز"، حيث تراجعت أسهمها بشكل ملحوظ.

كما عانى قطاع التجزئة من تراجع حاد في أسهم بعض شركاته البارزة، مثل "ديكرز أوت دور" و"لولوليمون"، بسبب توقعات أرباح مخيبة للآمال وخطط إعادة هيكلة.

في قطاع الرعاية الصحية، فشلت أسهم شركات التأمين الصحي الكبرى، مثل "يونايتد هيلث" و"سنتيني"، في مجاراة صعود السوق العام، مسجلة خسائر كبيرة على الرغم من التوقعات بتغير سياسي محتمل.

txt

ارتفاع الأسهم الأوروبية مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية وصدور الموازنة البريطانية

txt

ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

يظهر أداء السوق في 2025 تحولًا في بؤرة الاستثمار من شركات التكنولوجيا المباشرة نحو البنية التحتية الداعمة لها، بينما تتعرض القطاعات التقليدية الحساسة للظروف الاقتصادية لضغوط متزايدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذكاء الاصطناعي وول ستريت مايكروسوفت الأسهم الأمريكية شركات البرمجيات الرسوم الجمركية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول وليدز يونايتد يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على فولهام 0/1 في الشوط الأول

كريستال بالاس وفولهام يتعادلان 1/1 في الدوري الإنجليزي

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر (صور)

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي مع ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

30.48 جنيه، سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي اليوم الخميس 1 - 1 - 2026

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الخميس

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية قبل صلاة الفجر للفرج وقضاء الحوائج

ما حكم عمل وليمة في كل عام شكرًا لله؟ مفتي الجمهورية يجيب

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads