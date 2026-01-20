الثلاثاء 20 يناير 2026
اقتصاد

الصين تثبت معدلات الفائدة رغم تباطؤ النمو الاقتصادي

البنك المركزى الصينى
البنك المركزى الصينى
أبقى البنك المركزي الصيني على معدلات الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير، اليوم الثلاثاء، في وقت تركز فيه السلطات على تقديم دعم موجه لقطاعات محددة بهدف دعم اقتصاد يشهد تباطؤًا، بدلًا من اللجوء إلى تيسير نقدي واسع النطاق.

وثبّت  بنك الشعب الصيني معدل الفائدة المرجعي للقروض لأجل عام واحد عند 3%، ولأجل خمسة أعوام عند 3.5%، ليظل دون تغيير للشهر الثامن على التوالي.

ويؤثر معدل الفائدة لأجل عام واحد في معظم القروض الجديدة والقائمة، في حين يُستخدم السعر لأجل خمسة أعوام مرجعًا أساسيًا لقروض الرهن العقاري.

وجاء القرار في وقت فقد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه خلال الربع الأخير من عام 2025، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 4.5%، وهو أبطأ وتيرة منذ إعادة فتح الاقتصاد عقب القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022.

سياسات مالية أكثر فاعلية فى الصين

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، قال جهاز التخطيط الحكومي في  الصين: إن صناع السياسات سيواصلون تطبيق «سياسات مالية أكثر فاعلية» و«سياسة نقدية ميسرة بشكل معتدل»، بهدف دعم تعافي الأسعار.

