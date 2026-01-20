الصين تثبت معدلات الفائدة رغم تباطؤ النمو الاقتصادي

18 حجم الخط

أبقى البنك المركزي الصيني على معدلات الفائدة المرجعية للقروض دون تغيير، اليوم الثلاثاء، في وقت تركز فيه السلطات على تقديم دعم موجه لقطاعات محددة بهدف دعم اقتصاد يشهد تباطؤًا، بدلًا من اللجوء إلى تيسير نقدي واسع النطاق.

وثبّت بنك الشعب الصيني معدل الفائدة المرجعي للقروض لأجل عام واحد عند 3%، ولأجل خمسة أعوام عند 3.5%، ليظل دون تغيير للشهر الثامن على التوالي.

ويؤثر معدل الفائدة لأجل عام واحد في معظم القروض الجديدة والقائمة، في حين يُستخدم السعر لأجل خمسة أعوام مرجعًا أساسيًا لقروض الرهن العقاري.

وجاء القرار في وقت فقد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه خلال الربع الأخير من عام 2025، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 4.5%، وهو أبطأ وتيرة منذ إعادة فتح الاقتصاد عقب القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2022.

سياسات مالية أكثر فاعلية فى الصين

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، قال جهاز التخطيط الحكومي في الصين: إن صناع السياسات سيواصلون تطبيق «سياسات مالية أكثر فاعلية» و«سياسة نقدية ميسرة بشكل معتدل»، بهدف دعم تعافي الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.