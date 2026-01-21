الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

تفاصيل مشاركة التضامن في فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب

تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن رئيس الجمهورية.

ويقام المعرض خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

 

واختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح وزارة التضامن الاجتماعي المشارك في فعاليات المعرض، حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وأبرز الأنشطة التي تقدمها الوزارة في المعرض المتمثلة في التعريف بخدمات الوزارة من خلال تقديم عرض مبسط لها مثل " تكافل وكرامة –مؤسسات الرعاية – الأسر البديلة – بطاقة الخدمات المتكاملة – الاسرة والمرأة والطفل"، كما سيتم بث فيديوهات توعوية وعرض أفلام وثائقية للفعاليات، فضلا عن الرد علي كافة الاستفسارات بالنسبة للزائرين.

 

ويتضمن الجناح ركنا خاصا بالأسرة والطفل ينفذ به ورش للأطفال عن مجابهة التنمر والعنف الأسري، وقصص ورسومات تفاعلية، وألعاب بسيطة  للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى ركن لكبار السن ويشهد جلسات تعريف بخدمات رفيق مسن، كتيبات نصائح صحية، متطوعون لمساعدة كبار السن.

وهناك ركن لذوي الإعاقة، يشهد عرض منتجات مراكز التأهيل، عروض لتجارب ملهمة، توفير كتب برايل ونسخ صوتية وشرح بطريقة برايل، منصة إصدار كارت الخدمات المتكاملة، نقطة استعلام  والرد على الاستفسارات.

وأيضا هناك جناح خاص بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية،لعرض منتجات الحرف اليدوية والخدمات، فضلا عن وجود جناح خاص للهلال الأحمر المصري، وصندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي.

وهناك ركن خاص ببرنامج مودة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، ويشهد العديد من الأنشطة التفاعلية، فضلا عن ركن خاص لصندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم زيارات لقاطني المناطق المطورة، وأطفال الحضانات وأسرهم ونزلاء دور المسنين وذوي الإعاقة.
 

