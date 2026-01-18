اجتماع حكومي برئاسة "مدبولي" لمتابعة تطوير مدينة المعرفة ودعم التحول الرقمي

18 حجم الخط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الهدف من الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود لاستكمال الأعمال الإنشائية والتقنية في المرحلة الثانية من المدينة، لتمتد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى إلى آفاق أرحب من تطوير الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.

مدينة المعرفة تضم مؤسسات تعليمية وبحثية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع معلوماتي متكامل في مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، والتي تضم معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وجامعة مصر المعلوماتية، ومركز إمحوتب للإبداع والتطوير، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، مُضيفًا أنه تم الإشارة إلى أن المرحلة الأولي من مدينة المعرفة تعمل حاليًا مع استمرار الأعمال الإنشائية والتعاقدية لاستكمال المرحلة الثانية من المدينة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مخططات المرحلة الثانية من مدينة المعرفة، والمستهدف فيها من أعمال.

تُعد مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة أحد المشاريع القومية الرائدة التي تتبناها الدولة في إطار استراتيجيتها الطموحة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.. وتأتي هذه المدينة، التي تُشكل محورًا رئيسيًا ضمن رؤية مصر 2030، بهدف إرساء دعائم مجتمع معلوماتي متكامل، قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتطمح مدينة المعرفة إلى أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار التكنولوجي والبحث العلمي وتنمية القدرات الرقمية، من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. كما تحتضن المدينة مؤسسات تعليمية وبحثية رائدة مثل معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات وجامعة مصر المعلوماتية، بهدف تخريج كوادر مؤهلة وتوفير بيئة جاذبة للإبداع وريادة الأعمال في القطاع الرقمي.

