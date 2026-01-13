وزير الاتصالات يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز الاستثمارات البريطانية فى مصر

18 حجم الخط

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات



ناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار فى صناعة التعهيد فى مصر.

كما جرى بحث التعاون فى مجالات التحول الرقمى، وتنمية المهارات الرقمية، إلى جانب التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال.



كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجالات أنظمة الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والأمن السيبرانى والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، والاستفادة من مقومات مصر كمركز إقليمى وبوابة للأسواق الأفريقية.



وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمملكة المتحدة يتسم بالتنوع فى العديد من المجالات؛ معربا عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة ليشمل التعاون الأكاديمى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز الشراكات بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات البريطانية إلى جانب التعاون فى برامج بناء القدرات الرقمية التى تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها فضلا عن تشجيع الشركات البريطانية على الاستفادة من المزايا التنافسية التى يقدمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مقدمتها توافر قاعدة من الكوادر البشرية المدربة.

ومن جانبه، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن تطلعه إلى دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التحول الرقمى، ودعوة المزيد من الشركات البريطانية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار فى مصر.

المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات المصرى

كما شهد اللقاء مناقشة تنظيم فعالية فى مصر بمشاركة عدد من الشركات المصرية والبريطانية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم خلالها تسليط الضوء على المزايا التنافسية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى مجالى التحول الرقمي والتعهيد.

حضر الاجتماع المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وريتشيل جايل سكرتير أول للتنمية بسفارة المملكة المتحدة فى القاهرة، وأحمد محمد كبير مستشار تجارى بالسفارة.

