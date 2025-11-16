الصندوق السيادي السعودي يخفض استثماراته الأمريكية إلى 19.4 مليار دولار

18 حجم الخط

قرر الصندوق السيادي السعودي القيام بتخفيض كبير لمحفظته الاستثمارية في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2025.

السيادي السعودي يخفض استثماراته الأمريكية

وأعلن الصندوق عن تخارجه الكامل من 9 شركات أمريكية، مما أدى إلى انخفاض قيمة محفظته إلى 19.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها هذا العام.

وجاء التخارج الكامل من شركات أبرزها: "بروجوليس"، و"إير برودكتس آند كاميكالز" الشريك الرئيسي في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، و"بنترست"، و"ليند".

كما تم تخفيض الاستثمار في شركة "لوسيد جروب"، والاحتفاظ باستثمارات في شركات مثل "أوبر" و"إلكترونكس آرتس".

إعادة توزيع استثمارات الصندوق

يمثل هذا التخفيض استمرارا لاستراتيجية الصندوق في إعادة توزيع استثماراته، والتي شملت سابقا التخارج من كيانات كبرى مثل "ميتا" و"فيديكس".

وتأتي هذه الخطوة في إطار تركيز متزايد على تعزيز الاستثمارات المحلية داخل المملكة، ودفع عجلة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعم المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و"الدرعية"

مستقبل الإنفاق الاستثماري

على الرغم من تراجع المحفظة الأمريكية، يواصل الصندوق توسيع نطاق إنفاقه الاستثماري حيث يستهدف ضخ 70 مليار دولار سنويًا بعد عام 2025، ويوجه الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات داخل المملكة، مع ضخ 57 مليار دولار في قطاعات ذات أولوية خلال 2024.

آليات استثمار السعودية في السوق الأمريكية

يأتي الإفصاح عن هذه البيانات بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن تشمل المباحثات متابعة آليات استثمار السعودية في السوق الأمريكية، في ظل استمرار الصندوق كأحد أهم المحركات لتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.