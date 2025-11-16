الأحد 16 نوفمبر 2025
اقتصاد

الصندوق السيادي السعودي يخفض استثماراته الأمريكية إلى 19.4 مليار دولار

الصندوق السيادي السعودي،
الصندوق السيادي السعودي، فيتو
قرر الصندوق السيادي السعودي القيام بتخفيض كبير لمحفظته الاستثمارية في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2025.

السيادي السعودي يخفض استثماراته الأمريكية

وأعلن الصندوق عن تخارجه الكامل من 9 شركات أمريكية، مما أدى إلى انخفاض قيمة محفظته إلى 19.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها هذا العام.

وجاء التخارج الكامل من شركات أبرزها: "بروجوليس"، و"إير برودكتس آند كاميكالز" الشريك الرئيسي في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، و"بنترست"، و"ليند".

 كما تم تخفيض الاستثمار في شركة "لوسيد جروب"، والاحتفاظ باستثمارات في شركات مثل "أوبر" و"إلكترونكس آرتس".

إعادة توزيع استثمارات الصندوق 

يمثل هذا التخفيض استمرارا لاستراتيجية الصندوق في إعادة توزيع استثماراته، والتي شملت سابقا التخارج من كيانات كبرى مثل "ميتا" و"فيديكس". 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تركيز متزايد على تعزيز الاستثمارات المحلية داخل المملكة، ودفع عجلة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعم المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و"الدرعية"

مستقبل الإنفاق الاستثماري

على الرغم من تراجع المحفظة الأمريكية، يواصل الصندوق توسيع نطاق إنفاقه الاستثماري حيث يستهدف ضخ 70 مليار دولار سنويًا بعد عام 2025، ويوجه الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات داخل المملكة، مع ضخ 57 مليار دولار في قطاعات ذات أولوية خلال 2024.

الصندوق السيادي السعودي يخطط لإصدار سندات خضراء باليورو لتعزيز التمويل المستدام

ياسر الرميان: أصول السيادي السعودي ستتجاوز تريليون دولار بنهاية 2025

 آليات استثمار السعودية في السوق الأمريكية

يأتي الإفصاح عن هذه البيانات بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن تشمل المباحثات متابعة آليات استثمار السعودية في السوق الأمريكية، في ظل استمرار الصندوق كأحد أهم المحركات لتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة.

الجريدة الرسمية