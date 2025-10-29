أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا بنحو 60 جنيها للجرام، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد "فيتو" آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5360 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4600 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 42880 جنيه بالصاغة.

سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا بختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في عدد من البنوك المصرية وذلك بالتزامن مع قرار الفيدرالى الأمريكي بخفض الفائدة مساء اليوم الأربعاء.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.23 جنيها للشراء.

- 47.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.26 جنيها للشراء.

-47.36 جنيها للبيع.

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% للمرة الثانية في 2025

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 29 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالى، وفي سابع اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر أغسطس الماضي.

خفض الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

مصرف الإمارات المركزي يخفض الفائدة مجددًا عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض الفائدة على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بواقع 25 نقطة، لتصبح 3.9%، وذلك على إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم.

قرار مصرف الإمارات العربية المتحدة



ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

المركزي القطري يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

أعلن البنك المركزي القطري، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس على كل من الإيداع والإقراض، في خطوة تتماشى مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء.

البنك المركزي القطري يخفض سعر الفائدة



وأوضح البنك المركزي القطري أن سعر الفائدة على الإيداع تم خفضه إلى 4.10%، وعلى الإقراض إلى 4.60%، بينما جرى تعديل سعر إعادة الشراء إلى 4.35%.

معدلات الفائدة

وأشار البنك إلى أن سعر الأساس الذي يستند إلى معدل الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يعكس التوجه العام للسياسة النقدية في الدولة، ويحدد الحد الأدنى للفائدة الفعلية على تعاملات سوق النقد لليلة واحدة.

مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.75% إلى 4.50%، فى خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.

مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة

وجاء القرار تماشيًا مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر خفض معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.75% - 4.00%، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025.

المشاط: حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في زيادة مشاركة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مع عدد من وسائل إعلام إقليمية ودولية خلال مُشاركتها في فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد بالعاصمة السعودية «الرياض»، بمشاركة نخبة من رؤساء الدول، والحكومات، والوزراء، والقطاع الخاص.

معدل النمو الاقتصادي في مصر

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2024/2025 بلغ 4.4%، وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5% في الربع الأخير، لافتة إلى أن مساهمة قناة السويس لا تزال سلبية نتيجة التطورات الجيوسياسية، في حين ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس التنوع في مصادر النمو.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وضع سقف للاستثمارات العامة أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقطاعية والاجتماعية، بهدف دعم دور القطاع الخاص وزيادة التشغيل والنمو.

وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أشارت "المشاط"، إلى توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم الحصول عليه على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في يناير 2025.

وأكدت أن التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم نشر محاوره في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، يوم 7 سبتمبر.

التأثيرات المتوقعة لتغريم بنك أبوظبي الأول مليار جنيه بسبب بلتون، والشركة ترد في إفصاح للبورصة

كشفت تقارير عن أن البنك المركزي المصري فرض غرامة مالية قدرها مليار جنيه على بنك «أبوظبي الأول — مصر» لوجود مخالفات في منح تسهيلات ائتمانية لصالح شركة بلتون القابضة، يعتقد أنها استُخدمت «في غير الغرض المخصص لها».

وفى المقابل علقت البورصة التداول على أسهم بلتون، وأصدرت بلتون اليوم بيانًا يؤكد حقّ الرد ويؤكد قوة ملاءتها والالتزام بالقوانين، ولم يصدر البنك المركزي حتى اللحظة بيانًا موسعًا خارجيًا يشرح كافة التفاصيل.

وتداولت في الساعات الأخيرة أنباء بشأن فرض البنك المركزي غرامة مليار جنيه على «أبوظبي الأول - مصر» لوجود مخالفات مرتبطة بمنح تسهيلات ائتمانية لبلتون القابضة، وتم استخدامها بطريقة مخالفة للغرض الممنوح من أجله.

وربطت بعض التقارير القرار أيضًا بإجراءات إدارية داخل البنك شملت تغييرات في قطاع المخاطر.



وأصدرت شركة بلتون ردًّا على استفسارات البورصة، قالت فيه إن «حق الرد مكفول لتلك البنوك، والشركة تؤكد قوة ملاءتها والالتزام الكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية».

نص الرد أشار إلى أن الشركة ستوضح موقفها عند الطلب وأنها تتعاون مع الجهات المنظمة.

محافظ البنك المركزي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج "قيادات المستقبل" بالمعهد المصرفي

شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، حفل تخريج أربع دفعات جديدة من برنامج " قيادات المستقبل" بالمعهد المصرفي الذراع التدريبية للبنك المركزي.

جاء ذلك بحضور كل من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي وعضو مجلس إدارة المعهد، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المعهد، ولفيف من القيادات التنفيذية ومسؤولي الموارد البشرية والتدريب بالقطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، أعرب المحافظ، في كلمته خلال الحفل، عن اعتزازه بالمشاركة في حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج "قيادات المستقبل"، الذي يُعد أحد أعرق البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد المصرفي المصري، حيث انطلق منذ 30 عامًا، ليواصل على مدار ثلاثة عقود دعم وتنمية الكفاءات الشابة داخل القطاع المصرفي.

وأكد أن البنك المركزي يضع العنصر البشري في صدارة أولوياته، وذلك من منطلق إيمانه بأنه الركيزة التي يُبنى عليها مستقبل القطاع المصرفي وازدهاره، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت تدشين العديد من المبادرات الهادفة إلى خلق جيل جديد من الكفاءات المصرفية على أعلى درجة من الاحترافية، كان آخرها إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، كأول برنامج جامعي من نوعه، في عدد من كليات التجارة، بدءًا من العام الدراسي 2025/ 2026.

البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع شركة أبو ظبي الإسلامي

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) – إحدى الشركات التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر – وذلك بهدف دعم أنشطة الشركة في مجالي التأجير التمويلي والتمويل العقاري، في خطوة تعكس التعاون المستمر بين المؤسسات المالية الكبرى لتعزيز أدوات التمويل في السوق المصري.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز دور التمويل الإسلامي كأداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية في السوق المصري.

حضر التوقيع تامر احمد رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، ومحمد يحيي أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، ورامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance)، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

بحضور وزير التموين ومحافظ القاهرة، افتتاح معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” غدا

تنطلق فعاليات معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” فى دورته الـ 17، بأرض المعارض في مدينة نصر، غدا الخميس، 30 أكتوبر بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ويأتى هذا تأكيدًا على دعم الدولة المتواصل لصناعة مواد البناء والتشطيبات، وتعزيز دور المعارض المتخصصة في تنشيط حركة السوق ودعم حركة التجارة الداخلية.

فعاليات معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس”

ويتخصص المعرض في عالم التشطيبات وتجهيزات المنازل، حيث تنطلق الدورة السابعة عشرة من معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” في الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، برعاية من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأقوى خصومات على موديلات عام 2025.

الغزل والنسيج: رفع قيمة الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن المجلس يواصل تنفيذ استراتيجيته الطموحة للتوسع التصديري، بهدف رفع قيمة الصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2026.

وأوضح أن الربع الأخير من عام 2025 يشهد تحركات استثمارية واعدة من عدد من الشركات الدولية المهتمة بإقامة مشروعات جديدة في مجالات الغزل والنسيج داخل مصر، إلى جانب التوسعات الإنتاجية للمصانع المحلية، مما يعزز فرص تحقيق طفرة في الناتج الصناعي وزيادة كبيرة في الصادرات خلال المرحلة المقبلة..

جهود المجلس التصديري نحو فتح آفاق جديدة للأسواق الخارجية

وفي إطار جهود المجلس نحو فتح آفاق جديدة أمام المصدرين، أوضح سلام أن المجلس يعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترويجية الداعمة لتوسيع الأسواق الخارجية، يأتي في مقدمتها المشاركة فى تنظيم الدورة التاسعة من المعرض الدولي ديستينيشن أفريكا، المقرر انعقاده في القاهرة يومي 12 و13 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من مصدّري الأقمشة والمنسوجات لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المشترين والمستوردين من مختلف الأسواق الواعدة تحت سقف واحد، في بيئة مثالية لبناء العلاقات التجارية وفتح فرص جديدة للتبادل التجاري.

الغزل والمنسوجات المصرية تسجل 875 مليون دولار صادرات حتى الربع الثالث من 2025

أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 3.4% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، لتصل إلى 875 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وأشار سلام إلى أن القطاع حقق 71% من المستهدف لعام 2025 البالغ 1.236 مليار دولار بنهاية الربع الثالث.

أوضح رئيس المجلس أن الأداء الشهري شهد تفاوتًا طبيعيًا، حيث سجلت شهور مارس (108 مليون دولار) ومايو (110 مليون دولار) أعلى قيم تصديرية خلال الفترة، تلاهما يوليو (105 مليون دولار)، بينما تأثرت الصادرات نسبيًا في أغسطس وسبتمبر نتيجة تباطؤ الطلب في بعض الأسواق الأوروبية. وأكد سلام أن هذه النتائج تأتي استمرارًا للاتجاه التصاعدي الذي بدأه القطاع منذ مطلع العام، مدعومًا بتوسعات إنتاجية وتكامل في سلاسل التوريد المحلية.

وزير الاقتصاد السعودي: أتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال 2025

كشف وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، عن توقعاته حول معدلات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025، وأبرز العوامل التي تدعم زيادة النمو خلال الفترة المقبلة.

معدلات نمو الاقتصاد السعودي

وقال الإبراهيم، في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، إنه يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1% في 2025، مدعوما بأداء القطاع غير النفطي، مع تقليل الاعتماد على النفط، يحسب وكالة رويترز.

وتابع: لكن علينا إدراك أننا نسير في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد. ونعطي أولوية لتنويع اقتصادنا بعيدا عن الاعتماد على النفط ليصبح اقتصادا أكثر متانة ويشهد نموا مستداما مدفوعا بالإنتاجية وليس فقط بالموارد الطبيعية.

توقعات اقتصادية حول معدلات الإنفاق

في شهر سبتمبر الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية، أن يبلغ إجمالي النفقات في العام 2026 نحو 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.15 تريليون ريال (306 مليارات دولار)، وبعجز يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما رفعت توقعاتها لنمو ناتج المملكة الإجمالي إلى 4.6% في 2026.

عزام: البورصة تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية محليا ودوليا

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الذي افتتح فعاليات المؤتمر.

واستهل المؤتمر أعماله بتسلم جمهورية مصر العربية -ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات - رئاسة منظمة الإنتوساي لدورة رئاسية جديدة للأعوام الثلاثة القادمة.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة واسعة من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالحوكمة والشفافية، لمناقشة سبل تعزيز نظم الرقابة المالية ودعم استدامة الأداء المؤسسي.

جهود الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية

وصرح الدكتور إسلام عزام أن مشاركة البورصة المصرية في هذا الحدث الدولي تأتي تأكيدًا لدورها كشريك فاعل في دعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة في سوق الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار السوق.

كما أكد عزام أن البورصة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية محليًا ودوليًا، انطلاقًا من إيمانها بأن تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والمالية يُسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

بسبب الخلافات، المركزي الأوروبي يسعى لإطلاق "اليورو الرقمي" بحلول 2029

يسعى البنك المركزي الأوروبي، لإطلاق "اليورو الرقمي" خلال عام 2029، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من مرحلة الإعداد الحالية خلال هذا الشهر.

ويعتزم المسؤولون في المركزي الأوروبي، المضي قدما في العمل التحضيري خلال اجتماع هذا الأسبوع في فلورنسا بإيطاليا، على أن يتم إصدار العملة في عام 2029 شريطة وجود إطار قانوني واضح، بحسب وكالة بلومبرج.

مشروع إطلاق "اليورو الرقمي"

وبدأت مرحلة الإعداد لمشروع إطلاق "اليورو الرقمي" في عام 2023 ومدتها عامان، على أمل أن يصدر الاتحاد الأوروبي القوانين اللازمة لإطلاق النسخة الرقمية من الأوراق النقدية والعملات المعدنية، إلا أن الخلاف لا يزال قائما بين الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي حول التشريعات المطلوبة.

اليورو الرقمي يواجه تحديات

ويواجه اليورو الرقمي العديد من التحديات، حيث يتمثل أكبر عائق في تحفظات حزب الشعب الأوروبي، إذ يفضل بعض نوابه البحث عن بديل يقدمه القطاع الخاص بدلًا من الحل الرقمي الذي يقترحه البنك المركزي الأوروبي، في المقابل، تتزايد الضغوط لكسر هذا الجمود، في ظل انتقادات واسعة لاعتماد القارة المفرط على شركات أميركية مثل "فيزا" و"ماستركارد" و"باي بال" في المدفوعات التجارية.

وتزايدت المخاوف من اتساع نفوذ العملات المستقرة المدعومة بالدولار، التي يروّج لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما أضفى زخمًا جديدًا على النقاش الدائر.

وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على ٦ أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة ٥٠ مليار جنيه، اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية

ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية، والسياحة والآثار، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، حتى ٢٠ أبريل المقبل، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

أوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

أشار البيان، إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة ٦ أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر ٢٠٢٧، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضًا جديدًا، اليوم الأربعاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض انخفاضات تراوحت بين جنيهين و3 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 127 جنيها و132 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 129 إلى 134 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 130 إلى 137 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 132 إلى 139 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 129 جنيها إلى 133 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 131 جنيها إلى 135 جنيها.

الضرائب: مد فترة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن سبتمبر 2025 لـ 2 نوفمبر

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر سبتمبر 2025 حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في 31 أكتوبر 2025، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه (إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر سبتمبر

أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قرار المصلحة جاء نظرًا لإجازة يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وطالبت المسجلين بعدم الانتظار إلى آخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي.

وأكدت حرص مصلحة الضرائب المصرية تقديم الدعم الكامل ومساعدة المسجلين/ الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات، يمكن الاتصال على الخط الساخن 16395.

اتحاد الغرف: تعاون وثيق بين وزارة التموين وشعبة المخابز للنهوض بالقطاع

نفت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما تم تداوله، بشأن إصدار رئيسها عبد الله غراب بيانًا يستنكر فيه تراخي مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية في حل مشكلات أصحاب المخابز.

وأصدر الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان صادر اليوم الأربعاء، يستنكر فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام من بيان منسوب للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، تم به نسب تصريحات لرئيس الشعبة بالمخالفة للواقع جملة وتفصيلا.

ووفقًا للبيان، فإن عبد الله غراب رئيس الشعبة أكد أنه لم يصرح بأي مما ذكر في هذا البيان الذى لم يصدر عن الشعبة أصلا.

شراكة تامة وتعاون وثيق بين وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة إن هناك شراكة تامة وتعاون وثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف هيئاتها ومديرياتها، مع الشعبة العامة للمخابز لإزالة أي معوقات تواجه القطاع، وفى حالات كثيرة يكون استباقيا قبل ظهور أي مشكلة، حيث ان هدف الطرفين هو ضمان توفير الخبز المدعم بأعلى جودة في مختلف ربوع مصر

شعبة المواد الغذائية: كرتونة البيض تقترب من 100 جنيه وهذا سبب التراجع

سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، فما هي أسباب انخفاض سعر كرتونة البيض في السوق؟ وهل تواصل أسعاره الانخفاضات خلال الفترة المقبلة؟

انخفاض ملحوظ في أسعار البيض

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفضت الكرتونة إلى ما بين 135 و140 جنيهًا بعد أن تجاوزت 160 جنيهًا مؤخرًا.

توقعات بانخفاض سعر كرتونة البيض لتصل لهذا السعر

وتوقع «المنوفي» مواصلة سعر البيض الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، وأن تواصل الأسعار هبوطها لتقترب من 100 جنيه للكرتونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "المنوفي" أن هذا التراجع يعود إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي بعد دخول دورات جديدة من مزارع التربية إلى السوق، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف وتراجع تكلفتها نتيجة انخفاض سعر الدولار وتحسن تدفق المواد الخام المستوردة.

بنك مصر يشارك في فعالية "اليوم العالمي للادخار" ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية

قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة "اليوم العالمي للادخار" تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك إيمانًا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي لتمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل، والائتمان.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2025، ومنها،فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد) مع الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى لفتح الحساب ومصاريف الدمغة (حسابات جارى وتوفير بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي)، حسابات المنجز (جارى وتوفير نمطي وإسلامي)، حسابات الشباب،حساب توفير الممكن، حساب جاري حوالتي جنيه مصري / دولار أمريكي، بالإضافة الي إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار، ويمكن للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة فتح الحسابات مجانًا، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 38229 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47034 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17273 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 15915 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3926 نقطة.

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وفدا من شركة "إندوراما" لبحث التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدا رفيع المستوى من شركة "إندوراما" العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج المواد الأساسية، وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.

توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدى الشركات التابعة للوزارة، ومنها في قطاعات الغزل والنسيج، والتعدين، والصناعات الكيماوية، والتي تشهد تنفيذ مشروعات طموحة للتطوير والتحديث بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة

وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة حريصة على توسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية داخل السوق المصرية وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الصناعي، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم خطط وبرامج إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة على أسس تنافسية حديثة، لتحسين الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي، معربا عن ترحيبه بشركة "إندوراما" كشريك محتمل في مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الشركات التابعة.

جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية مبيدات حشرية محظور استيرادها

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي، من ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الحشرية المحظورة وغير المصرح بتداولها أو استيرادها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المبيدات والحشرات الزراعية، طبقا لقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الحشرية المحظور استيرادها دون موافقة

وجاء الضبط بناء علي مذكرة معلومات مقدمة من الإدارة العامة للتحليل والاستهداف بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بوجود أصناف مخالفة داخل مشمول البيان الجمركي رقم 197156 لسنة 2025 باسم شركة أ.ن للاستيراد والتصدير والصنف الوارد بالمستندات المدرجة هو (Calcium Actate) أسيتات كالسيوم منشأ الصين.

أول تعليق من رئيس مصلحة الخزانة على طرح عملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية: إن العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تضم ٦ فئات من خام الذهب والفضة: «جنيه، ٥ جنيهات، ١٠ جنيهات، ٢٥ جنيهًا، ٥٠ جنيهًا، مائة جنيه»، تحمل كل منها تصميمًا فريدًا يبرز العناصر المعمارية والأثرية المميزة للمتحف، ومنها: «المسلة المعلقة، الواجهة والمدخل الرئيسي، مراكب الشمس، تمثال رمسيس، وقناع توت عنخ آمون الذهبي».

طرح عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

أعرب عن تقديره للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، لتعاونه المثمر والإيجابي، بما في ذلك التنسيق لإصدار شهادة مرفقة مع كل عملة، تتضمن المعلومات التاريخية للتصميم والمواصفات الفنية الخاصة بها.

فيما أكد جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة الجديد، أنه تم إنتاج وتصنيع هذه المجموعة التذكارية المتميزة بالتعاون بين المصممين والمهندسين والعمالة الفنية المتخصصة بالمصلحة، وفق أعلى معايير الجودة والدقة الفنية.

وأضاف أنه سيتم إعلان موعد وأماكن طرح هذه الإصدارات المميزة، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسلسلة الإصدارات السابقة، التي وثقت مشروعات قومية كبرى مثل: قناة السويس الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، مبادرة «حياة كريمة».

الكشف عن هجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف أجهزة المديرين العاملة بنظامي Windows وmacOS

كشف خبراء أمن المعلومات خلال فعاليات قمة محللي الأمن المنعقدة في تايلاند، عن أحدث الأنشطة الإجرامية لمجموعة BlueNoroff المعروفة في مجال التهديدات المتقدمة المستمرة (APT)، فقد شنّت حملتين شديدتي الاستهداف هما «GhostCall» و«GhostHire» كما تم الكشف عن هجمات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف أجهزة المديرين التنفيذيين العاملة بنظامي Windows وmacOS.

أماكن الهجمات المستهدفة

واستهدفت هذه الهجمات المستمرة منذ أبريل عام 2025 المؤسسات العاملة في مجال Web.3 والعملات المشفرة في دول كثيرة منها الهند وتركيا وأستراليا ودول أخرى في أوروبا وآسيا.

تواصل BlueNoroff، وهي مجموعة فرعية تابعة لمجموعة Lazarus المعروفة بأنشطتها الخبيثة، توسيع نطاق حملتها «SnatchCrypto»؛ وهي عملية تُشنّ بدوافع مالية لاستهداف قطاع العملات المشفرة حول العالم. أما حملتا «GhostCall» و«GhostHire» اللتين اكتشفتا حديثًا فتستخدمان أساليب تسلل جديدة وبرمجيات خبيثة لاختراق أنظمة المطورين والمديرين التنفيذيين في قطاع سلسلة الكتل (Blockchain). ويعد نظاما Windows وmacOS الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات، التي تُدار عبر بنية موحدة للتحكم والقيادة.

تركز حملة «GhostCall» على الأجهزة العاملة بنظام macOS، وهي تنطلق بهجوم هندسة اجتماعية شديد التعقيد ومصمم تحديدًا لكل ضحية.

الرميان: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من تحقيق تريليون دولار بنهاية 2025

أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن الصندوق بات قريبا جدا من تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في بلوغ قيمة أصوله تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

الاقتراب من الهدف التريليوني

وقال الرميان إن الصندوق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه الطموح، موضحًا أن الأداء الاستثماري القوي والتوسع في المشاريع الاستراتيجية الكبرى كانا من أبرز العوامل التي أسهمت في الاقتراب من الوصول إلى الرقم التريليوني.

وأضاف أن الصندوق بات أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث حجم الأصول والنشاط الاستثماري الدولي.

التوسع العالمي والكوادر البشرية

وأشار محافظ الصندوق إلى أن عدد العاملين تجاوز 3 آلاف موظف، منتشرين في مكاتب داخل المملكة وخارجها، ما يعكس الانتشار العالمي المتنامي للصندوق وقدرته على إدارة استثمارات متنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديدة والمستدامة.

الاتصالات: إصدار طوابع بريد تذكارية لتوثيق افتتاح المتحف المصري الكبير

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة طوابع تذكارية جديدة مزودة بتقنية الـ "QR Code" من خلال البريد المصرى لتوثيق الحدث التاريخى لافتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعد أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية والحضارية فى القرن الحادى والعشرين، ويمثل أيقونة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الدولة فى الحفاظ على تراثها الإنسانى العريق والترويج له عالميًا.

توثيق حدث الافتتاح

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المتحف المصرى الكبير يمثل صرحًا حضاريًا عالميًا يجسد عراقة مصر وحضارتها الخالدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توثيق حدث الافتتاح التاريخى من خلال إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية التى تُخلد هذه اللحظة الفارقة فى مسيرة الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن طوابع البريد تُعد مرآة تعكس مسيرة الوطن وإنجازاته، لافتًا إلى أن هذا الإصدار لا يقتصر على كونه عملًا فنيًا فحسب، بل يمثل رسالة ثقافية تُبرز للعالم عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتؤكد الدور الريادى لمصر فى صون إرثها التاريخى وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فى عرضه وتوثيقه.

ومن جانبها، أعربت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن فخر البريد المصرى بالمشاركة فى توثيق هذا الحدث التاريخى الهام عبر إصدار مجموعة متميزة من الطوابع التذكارية، التى صُمّمت وطُبعت بعناية لتجسّد روعة التصميم المعمارى للمتحف المصرى الكبير وما يضمه من كنوز أثرية فريدة.

وأشارت إلى أن المجموعة تتضمن شيت طوابع تذكاريًا يضم خمسة طوابع تحمل صورًا لتماثيل تاريخية من داخل المتحف، إلى جانب مجموعة أخرى مكونة من ثلاثة طوابع تُبرز الواجهة المعمارية للمتحف ويتصدرها شعار "المتحف المصرى الكبير"، مؤكدة حرص البريد المصرى الدائم على دعم الثقافة والفنون والتاريخ المصرى، وإصدار طوابع تذكارية تواكب وتوثق أهم الأحداث الوطنية الكبرى، عبر طوابع تحمل بين طياتها صفحات من تاريخ الوطن وحضارته العريقة.

