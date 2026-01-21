نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يكشف عن أزمة جديدة تواجه والده

18 حجم الخط

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن أزمة جديدة يعيشها والده تتعلق بالحجز على معاشه.

حيث كتب أحمد عبر حسابه على فيس بوك: “ هل مؤسسات الحكومة مش وراها غير عبد الرحمن أبو زهرة بدل ما يتم تكريمه.. كل فترة يحصل موقف مهين له مع أنه لا هو عاوز حاجة من حد ولا مد إيده لحد ولا طلب أي شيء من أي إنسان، كل اللي هو طلبه أنه يعيش أيامه الأخيرة في هدوء وسلام نفسي”.

وقال أحمد أبو زهرة: “المرة دي مصلحة الضرائب بتهينه وتحجز عليه وياريته مثلا عنده أملاك ومليارات في البنك لا دي بتحجز على معاشه اللي مش بيكمل ربع ثمن الأدوية اللي بياخدها.. تم وقف حسابه البنكي اللي مفيهوش غير المعاش، وحينما سألنا عن السبب قيل إنه محجوز عليه من الضرايب. يا سيادة رئيس مصلحة الضرايب ارحموا فنان أفنى أكتر من ستين سنة من عمره في خدمة هذا الوطن ولم يتأخر طوال حياته في دفع كل الضرايب بل على العكس من يقول غير ذلك فهو ظالم".

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

والفنان القدير عبد الرحمن محمود أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط عام 1934، ولقد حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958، ورغم انطلاقته الفنية المبكرة، إلا أنه عمل في بدايته موظفًا بوزارة الحربية، قبل أن ينتقل سريعًا إلى المسار الذي صنع اسمه، حيث تم تعيينه ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

كانت أولى خطواته على خشبة المسرح من خلال مسرحية «عودة الشبا» للكاتب الكبير توفيق الحكيم، ثم توالت أعماله المسرحية التي ثبتت حضوره كممثل صاحب بصمة خاصة، من بينها أقوى من الزمن وقريب وغريب، إلى جانب مشاركات عديدة جعلته أحد الأسماء المميزة في الحركة المسرحية المصرية.

وتحول عبد الرحمن أبو زهرة إلى واحد من الوجوه اللامعة تلفزيونيًا، إذ حقق حضورًا قويًا عبر الشاشة الصغيرة من خلال عدد من المسلسلات البارزة، من بينها الملك فاروق، ومن أطلق الرصاص على هند علام، والعميل 1001، وعلى صعيد السينما، شارك في عشرات الأفلام التي تنوعت بين الدراما والتشويق والكوميديا، ومن أبرزها الجزيرة وحب البنات وبئر الحرمان والحاسة السابع، ولم يتوقف حضوره عند التمثيل فقط، بل امتد إلى الأداء الصوتي في أفلام الرسوم المتحركة، حيث شارك بصوته في فيلم علاء الدين بجزئيه، كما قدم الأداء الصوتي لشخصية الأسد سكار في النسخة العربية من فيلم ديزني الشهير الأسد الملك عام 1994، وهو دور ظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة.

