منافسة شرسة على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

هدافي دوري أبطال أوروبا، عزز الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد صدارته لقائمة هدافين دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة السابعة من مرحلة الدوري الموسم الجاري.

ونجح كيليان مبابي في رفع رصيده إلى 11 هدف بعدما سجل ثنائية في فوز الريال أمام موناكو في المباراة التي انتهت بنتيجة 6-1، فيما حل هاري كين في المركز الثاني برصيد 7 أهداف بعدما قاد بايرن ميونخ للفوز أمام يونيون سانت جيلواز 2-0.

 

وجاء بالمركز الثالث أكثر من لاعب أبرزهم إيرلينج هالاند وفيكتور أوسيمين ولدى كل منهما 6 أهداف.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

كيليان مبابي - ريال مدريد - 11 هدف.

هاري كين - بايرن ميونخ - 7 أهداف.

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 6 أهداف.

فيكتور أوسيمين - جالطة سراي - 6 أهداف.

أنتوني جوردون- نيوكاسل - 6 أهداف.

 فيرمين لوبيز- برشلونة- 5 أهداف

هارفي بارنس - نيوكاسل - 5 أهداف

جابريل مارتينلي - أرسنال - 5 أهداف

 

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

