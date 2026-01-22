سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الخميس 22 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5.5 جنيه و12.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: بين 6 جنيهات و11 جنيهًا للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 12 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 17 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 11 جنيها إلى 14 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 21 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 12 جنيها إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 11 و17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 11 و17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 18 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

