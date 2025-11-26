رجال الأعمال المصريين تبحث فرص تعزيز صادرات قطاع الخدمات الاستشارية في أفريقيا

18 حجم الخط

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مشتركا للجنتي التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري وكيل أول الوزارة الدكتور عبدالعزيز الشريف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الوزير مفوض تجاري فاضل يعقوب مدير إدارة شؤون الدول الأفريقية والكوميسا، وذلك لبحث سبل التعاون في تنفيذ خطة الجهاز لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة لخدمات المقاولات والاستشارات الهندسية المصرية للدول الأفريقية.

مشاركة 10 مكاتب تجارية مصرية بالقارة الأفريقية

شهد اللقاء مشاركة 10 مكاتب تجارية مصرية بالقارة الأفريقية عبر الفيديو كونفرانس في كل من كينشاسا، ودار السلام، وبريتوريا وأبيدجان، وداكار، وكمبالا، ولوساكا، ونيروبي، ولاجوس وأكرا.

ورأس الاجتماع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات والدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية، وبحضور المهندس محمد عجلان نائب ثاني رئيس لجنة التطوير العقاري لقطاع المقاولات، والدكتور مراد ميشيل باخوم نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين وعددًا من رؤساء وممثلي الشركات أعضاء الجمعية.

وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن مصر لديها فرص تنافسية في التواجد في مشروعات التنمية في أفريقيا خاصةً المشروعات التي لم يتم الإعلان عنها أو طرحها بعد.

وأوضح «فوزي» أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث آفاق التعاون بين رجال الأعمال المصريين وجهاز التمثيل التجاري المصري لدعم فرص نمو صادرات قطاع خدمات التشييد والبناء المصري من خلال دراسة سبل تعزيز تواجد شركات المقاولات والتطوير العقاري والاستشارات الهندسية على مستوى القارة السمراء مؤكدًا على قوة العلاقات الممتدة بين التمثيل التجاري المصري والجمعية على مر التاريخ.

واكد على دور مكاتب التمثيل التجاري في إمداد الشركات المصرية بالفرص المتاحة وتسهيل العمل على تواجدها في أسواق أفريقيا، حيث تعد مصر أكبر دولة في أفريقيا لديها علاقات تجارية وسياسية قادرة على تنمية الشراكات الاقتصادية على مستوى دول القارة.

دعم قطاع خدمات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن جمعية رجال الأعمال تظل الشريك الأساسي للتمثيل التجاري في ظل علاقات التعاون الممتدة والوثيقة، كما نؤكد على استمرار هذا التعاون لدعم قطاع خدمات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية لكونه أهم القطاعات التصديرية التي تستهدف أسواق أفريقيا التي تحظى بأولوية ودعم القيادة السياسية.

وأضاف «الشريف» أن مجتمع الأعمال المصري وقطاع الخدمات يعد شريك الدولة في دعم رؤية مصر في التوسع التجاري والاستثماري في الخارج بشكل عام وللتمثيل التجاري بشكل خاص حيث يساند الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الصادرات والتواجد المصري في الأسواق الدولية.

وأوضح أن مشاركة المكاتب التجارية في أفريقيا في هذا الحدث تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم تصدير الخدمات المصرية، من خلال تزويد مجتمع الأعمال بالمعلومات الدقيقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة في الدول الإفريقية، وتهيئة الظروف أمام الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية بالقارة.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن العالم يشهد تحولًا في هيكل التجارة حيث إن الصادرات الخدمية تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن مصر فى هذا الإطار حققت قفزة نوعية في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية حيث أصبحت تجربة الشركات المصرية نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات عملاقة خلال مدد قياسية وبجودة تضاهي أفضل المعايير الدولية.

وقال إن التجربة الرائدة للشركات المصرية في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وما تبعها من مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية والمرافق تعتبر بطاقة تعارف دولية تبرز قدرات المهندس والمقاول والمطور والاستشاري المصري أمام العالم وتفتح آفاقًا أوسع لتصدير هذا النموذج لأسواق تتطلبه وعلى رأسها الأسواق الأفريقية، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في ظهور الشركات المصرية في المنطقة العربية والأفريقية في المقاولات والعقارات والاستشارات حيث فازت بعقود لمشروعات كبرى تعكس قدراتها التنافسية وخبراتها في قطاع المقاولات مما يفتح آفاقًا جديدة وواعدة لتصدير قطاع الخدمات الهندسية والمقاولات.

فيما كشف عبدالعزيز الشريف، أن التمثيل التجاري يعمل على خطة شاملة لتوسيع الحضور والتواجد المصري في أفريقيا، تركز على محورين أولا، والعمل على فتح أسواق جديدة والترويح للفرص المتاحة من خلال عمل المكاتب التجارية على متابعة مشروعات التنمية الحضرية والبنية التحتية في الدول الأفريقية خاصةً التي تشهد طفرة إنشائية.

دعم تصدير خدمات قطاع التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية

واضاف «الشريف»، أما المحور الثاني يتمثل في دعم تصدير خدمات قطاع التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية، وعقد بعثات أعمال ولقاءات ثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص معًا، داعيًا جمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في إعداد طريقة عرض للفرص التصديرية في كل سوق والعمل على وضع خطة تنفيذية مشتركة وفقًا لاحتياجات كل دولة وحجم التمويل المتاح والجهات المنفذة وفرص الشراكة والمناقصات الدولية.

كما أكد أن ما تحقق في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة يمثل رصيد تصديري للشركات المصرية يجب استغلالها بذكاء حيث أن العالم يبحث عن شركات قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى، كما أن إفريقيا تحتاج إلى نموذجًا ناجحًا يمكن الاعتماد عليه.

وقال إن نجاح خطة التوسع في أفريقيا تعتمد على تكامل الأدوار بين الدول والقطاع الخاص، ولذا نراهن على الدور الحيوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في المشاركة مع التمثيل التجاري، في قيادة بعثات ترويجية نوعية وبناء شراكات استراتيجية في افريقيا وتأسيس تحالفات قوية في دول مختلفة لتعزيز الحضور المصري في مشروعات التمويل الدولي.

كما أشار إلى أن أفريقيا تمثل فرصة واعدة في قارة سريعة النمو يتوسع فيه العمران وتبحث عن شركاء موثوقون، مؤكدا أن مصر مؤهلة لتكون شريكا أساسيا لأفريقيا في عملية التنمية، كما أن التمثيل التجاري سيظل الشريك الداعم للشركات المصرية، يفتح الأبواب ويقدم المعلومات ويساند تحرككم في القارة السمراء.

