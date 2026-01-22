طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

18 حجم الخط

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تختتم امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم الخميس بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

طلاب الشهادة الإعدادية في القليوبية يؤدون امتحان الجبر

ويشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026.



وكان الطلاب قد أدوا في أول أيام الامتحانات، الخميس الماضي، امتحانات مواد التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تلتها مادة التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية. أدى الطلاب يوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما أدوا يوم 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.

وتم عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

ومن جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية، وتوفير مناخ هادئ وآمن يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

