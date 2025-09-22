الأحد المقبل، اتحاد الغرف يناقش سبل تطبيق منظومة تتبع الدواء

المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، تعقد الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات والشعبة العامة للأدوية بـالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا مشتركًا موسعًا، يوم الأحد المقبل، بمقر الاتحاد، لمناقشة القرار الوزاري رقم 475 لسنة 2025 بشأن تطبيق منظومة تتبع الدواء (Track & Trace).

مشاركة ممثلي شركات ومصانع الأدوية والمعنيين بقطاع الصيدلة

وقال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية، لـ «فيتو» إن الاجتماع سيعقد بمشاركة ممثلي شركات توزيع وتخزين الأدوية، وعدد من مسؤولي مصانع وشركات إنتاج الدواء، فضلًا عن عدد من المعنيين بقطاع الصيدلة وسلاسل الإمداد.

مناقشة تطبيق منظومة تتبع الدواء

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش القرار الوزاري رقم 475 لسنة 2025 بشأن تطبيق منظومة تتبع الدواء (Track & Trace)، وبحث السبل الفنية والتنظيمية الكفيلة بتطبيق القرار على أرض الواقع بما يضمن الشفافية، ويحافظ على توافر واستقرار سوق الدواء وحقوق الصيدليات والمصنعين والموزعين.

الجريدة الرسمية تنشر نص القرار

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر في 11 أغسطس 2025؛ قرار هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنه 2025 بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتبع الدوائي.

تطبيق المنظومة خلال جميع مراحل التداول

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تنشأ المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية الخاضعة لاختصاص الهيئة، وتطبق خلال جميع مراحل التداول.

ما هي المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي؟

وأوضح القرار أن المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي؛ هي البرنامج الإلكتروني المؤمن لتتبع وتعقب جميع المستحضرات الطبية البشرية والحيوية، وتقوم على تسجيل وتتبع جميع العبوات اعتبارًا من إنتاجها أو استيرادها، مرورًا بعمليات التخزين والتوزيع حتى صرفها للمريض أو تصديرها للخارج أو إعدامها.

موعد تطبيق المنظومة الموحدة للتتبع الدوائي

وحدد القرار في نص المادة الخامسة موعد التطبيق، على جميع المستحضرات الطبية البشرية المستوردة تامة الصنع اعتبارا من 1 فبراير 2026، أما التي يتم تغليفها أو تعبئتها أو إنتاجها محليا فيطبق القرار عليها اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، على أن تظل التشغيلات المنتجة أو المستوردة في موعد غايته التاريخين حسب الأحوال؛ متداولة في السوق حتى تاريخ استهلاكها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.