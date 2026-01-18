الأحد 18 يناير 2026
خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب جرينلاند

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو
يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.


وأفادت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأنها دعت إلى عقد الاجتماع في وقت متأخر من مساء السبت، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".


وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن "الاجتماع من المقرر أن يبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت جرينتش)"، في خطوة تم ربطها بالسماح للولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.


وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "رسومًا بنسبة 10% ستُفرض اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا".


وأضاف أن "هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، وستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند".

الاتحاد الاوروبي سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية حلفاء واشنطن جرينلاند منصة تروث سوشيال جزيرة جرينلاند
