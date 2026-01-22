بعد قفزة أمس القياسية، تطورات مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية

18 حجم الخط

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات ‍الآمنة بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة ومقترحاته بضم جرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضًا.

بورصة الذهب عالميا

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 4799.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:36 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.



وهبطت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.6 في المئة إلى 4806.60 دولار للأوقية.

رسوم ترامب الجمركية وأزمة جرينلاند

وتراجع ترامب بشكل مفاجئ أمس الأربعاء عن تهديداته بفرض رسوم جمركية كوسيلة ضغط للسيطرة ⁠على للسيطرة ⁠على جرينلاند واستبعد استخدام القوة، وأشار إلى أن هناك اتفاقًا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول المنطقة الدنماركية.



وارتفع الدولار وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بينما ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» أيضا على خلفية أنباء تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية.

وعادة ما تؤدي قوة الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة إلى المشترين في الخارج.

التضخم في أمريكا

ويترقب المتعاملون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ‌لشهر نوفمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ⁠المركزي الأمريكي) وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

الذهب وسعر الفائدة الأمريكية

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ⁠يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماعه يومي 27 ‌و28 ⁠يناير رغم دعوات ‍ترامب لخفضها.

ويميل الذهب الذي لا يدر عوائد إلى تحقيق أداء جيد في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

سعر الفضة اليوم

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 92.38 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى ⁠قياسيا مرتفعا عند 95.87 ‍دولار يوم الثلاثاء.

وهبط ⁠البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 في المئة إلى 2415.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2511.80 دولار أمس الأربعاء.

وتراجع البلاديوم واحدا في المئة إلى 1821.50 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

