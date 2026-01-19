فخري الفقي: انفراجة اقتصادية بعد تراجع معدل التضخم في الأسعار والخدمات 10% (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤشرات التضخم في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن معدل التضخم في الأسعار والخدمات انخفض بنسبة تقترب من 10%، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة.

انخفاض التضخم نتيجة سياسات مالية ونقدية متوازنة

وأوضح الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “الشمس 2”، أن هذا التراجع في معدلات التضخم يعود إلى مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الدولة، وعلى رأسها ترشيد الإنفاق، وضبط الأسواق، إلى جانب السياسات النقدية التي استهدفت كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحقيق قدر من الاستقرار النقدي.

وأشار إلى أن انخفاض التضخم لا يعني اختفاء الضغوط الاقتصادية بشكل كامل، لكنه يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويؤكد أن الاقتصاد بدأ يستوعب آثار الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

تأثير تراجع التضخم على الأسعار والخدمات

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن انخفاض معدل التضخم ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن المواطن قد لا يشعر بالتحسن بشكل فوري، لكن استمرار هذا الاتجاه النزولي من شأنه أن يخفف الأعباء المعيشية مع مرور الوقت.

وأكد أن استقرار الأسعار يمثل عاملًا أساسيًا في تحسين القوة الشرائية للمواطن، وتهيئة مناخ أفضل للنمو الاقتصادي والاستثمار.

تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات

وشدد الدكتور فخري الفقي على أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات داخلية وخارجية، إلا أن المؤشرات الأخيرة، وعلى رأسها تراجع التضخم، تعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمة وتقليل آثارها السلبية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على ضبط الأسواق، ودعم الفئات الأكثر تأثرًا، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي، بما يضمن استدامة تراجع التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن بشكل مباشر.

