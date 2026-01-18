ما هي شروط فتح حساب جاري للشركات في البنك الزراعي؟

الأحد 18 يناير 2026
يقدم البنك الزراعي المصري خدمات عديدة للشركات والأفراد وعلى رأسها الحساب الجاري للشركات والتي تشمل عدة خصائص معينة وكذلك تحتاج إلى شروط ومستندات محددة لفتح الحساب.

وتضم قائمة الخصائص لفتح الحساب الجاري للشركات من البنك الزراعي ما يلي:

مزايا الحسابات الجارية للشخصيات الاعتبارية بالعملة المحلية:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب أخر.

إمكانية السحب والإيداع من أي فرع من فروع البنك.

إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري).

يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصمًا من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت.

إمكانية عمل تعليمات مستديمة (مثل تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد).

إصدار كشف حساب بصفة دورية (تتحدد بناءً على رغبة العميل).

فيما تشمل قائمة الشروط والأحكام لفتح الحساب الجاري في البنك الزراعي مايلي: 

يتم فتح الحساب للأشخاص الاعتبارية.

يتم السحب من هذا الحساب بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للشخصيات الاعتبارية 1000 جنيه.

من لهم حق فتح الحساب:

الشخصيات الاعتبارية فقط.

اما المستندات المطلوبة لاتمام عملية فتح حساب جاري للشركات في البنك الزراعي فهي تضم:

بالنسبة للأشخاص الإعتبارية (تختلف حسب نوعها).

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.

