الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

أرسنال والإنتر، فيتو
أرسنال والإنتر، فيتو
18 حجم الخط

ترتيب دوري أبطال أوروبا، يتربع آرسنال علي قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة السابعة من مرحلة الدوري موسم 2025-2026.

 

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة 

1- آرسنال 21 نقطة
2- بايرن ميونخ 18 نقطة
3- ريال مدريد 15 نقطة
4- ليفربول 15 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 14 نقطة
6- باريس سان جيرمان 13 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 13 نقطة
8- تشيلسي 13 نقطة
9- برشلونة 13 نقطة
10- سبورتنج لشبونة 13 نقطة
11- مانشستر سيتي 13 نقطة
12- أتلتيكو مدريد 13 نقطة
13- أتالانتا 13 نقطة
14- إنتر 12 نقطة
15- يوفنتوس 12 نقطة
16- بوروسيا دورتموند 11
17- جالطة سراي 10 نقاط
18- كاراباج 10 نقاط
19- مارسيليا 9 نقاط
20- باير ليفركوزن 9 نقاط
21- موناكو 9 نقاط
22- آيندهوفن 8 نقاط
23- أتلتيك بيلباو 8 نقاط
24- أولمبياكوس 8 نقاط
25- نابولي 8 نقاط
26- كوبنهاجن 8 نقاط
27- كلوب بروج 7 نقاط
28- بودو / جليمت 6 نقاط
29- بنفيكا 6 نقاط
30- بافوس 6 نقاط
31- سانت جيلواز 6 نقاط
32- أياكس 6 نقاط
33- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط
34- سلافيا براج 3 نقاط 
35- فياريال نقطة واحدة
36- كايرات ألماتي نقطة واحدة
 

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 

نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 

كيرات ألماتي ضد كلوب بروج (1-4 )

بودو جليمت ضد مانشستر سيتي (3-1 )

كوبنهاجن ضد نابولي (1-1 )

إنتر ضد أرسنال (1-3 )

أولمبياكوس ضد ليفركوزن (2-0 )

ريال مدريد ضد موناكو (6-1 )

سبورتينج لشبونة ضد باريس سان جيرمان  (2-1 )

توتنهام ضد بوروسيا دورتموند  (2-0 )

فياريال ضد أياكس (1-2 )

جالطة سراي ضد أتلتيكو مدريد (1-1 )

كاراباخ ضد فرانكفورت (3-2 )

أتالانتا ضد أتلتيك بلباو (2-3 )

تشلسي ضد بافوس  (1-0 )

بايرن ميونخ ضد يونيون سان جيلواز (2-0 )

يوفنتوس ضد بنفيكا  (2-0 )

نيوكاسل يونايتد ضد آيندهوفن  (3-0)

مارسيليا ضد ليفربول  (0-3)

سلافيا براج ضد برشلونة (2-4)

 

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول ترتيب دوري أبطال اوروبا أرسنال جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا بايرن ميونخ ريال مدريد باريس سان جيرمان تشيلسي برشلونة مانشستر سيتي يوفنتوس

مواد متعلقة

بعد عودته إلى ليفربول، ماذا قدم محمد صلاح أمام مارسيليا بدوري الأبطال؟

دوري أبطال أوروبا، تعرف على نتائج مباريات الجولة الـ7

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يفوز على آيندهوفن في الجولة الـ7

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز آرسنال والريال وخسارة سان جيرمان ومانشستر سيتي

ads

الأكثر قراءة

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

بعد قفزة أمس القياسية، تطورات مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يختتمون اليوم ماراثون الامتحانات بـ"الجبر والإحصاء"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

محمود الشامي: إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات "قرار صائب"

بعد سابرينا كاربنتر وكاتي بيري، كانييه ويست يؤدي فقرة غنائية في حفل جرامي 2026

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية