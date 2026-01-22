18 حجم الخط

ترتيب دوري أبطال أوروبا، يتربع آرسنال علي قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة السابعة من مرحلة الدوري موسم 2025-2026.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

1- آرسنال 21 نقطة

2- بايرن ميونخ 18 نقطة

3- ريال مدريد 15 نقطة

4- ليفربول 15 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 14 نقطة

6- باريس سان جيرمان 13 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 13 نقطة

8- تشيلسي 13 نقطة

9- برشلونة 13 نقطة

10- سبورتنج لشبونة 13 نقطة

11- مانشستر سيتي 13 نقطة

12- أتلتيكو مدريد 13 نقطة

13- أتالانتا 13 نقطة

14- إنتر 12 نقطة

15- يوفنتوس 12 نقطة

16- بوروسيا دورتموند 11

17- جالطة سراي 10 نقاط

18- كاراباج 10 نقاط

19- مارسيليا 9 نقاط

20- باير ليفركوزن 9 نقاط

21- موناكو 9 نقاط

22- آيندهوفن 8 نقاط

23- أتلتيك بيلباو 8 نقاط

24- أولمبياكوس 8 نقاط

25- نابولي 8 نقاط

26- كوبنهاجن 8 نقاط

27- كلوب بروج 7 نقاط

28- بودو / جليمت 6 نقاط

29- بنفيكا 6 نقاط

30- بافوس 6 نقاط

31- سانت جيلواز 6 نقاط

32- أياكس 6 نقاط

33- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

34- سلافيا براج 3 نقاط

35- فياريال نقطة واحدة

36- كايرات ألماتي نقطة واحدة



جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا

كيرات ألماتي ضد كلوب بروج (1-4 )

بودو جليمت ضد مانشستر سيتي (3-1 )

كوبنهاجن ضد نابولي (1-1 )

إنتر ضد أرسنال (1-3 )

أولمبياكوس ضد ليفركوزن (2-0 )

ريال مدريد ضد موناكو (6-1 )

سبورتينج لشبونة ضد باريس سان جيرمان (2-1 )

توتنهام ضد بوروسيا دورتموند (2-0 )

فياريال ضد أياكس (1-2 )

جالطة سراي ضد أتلتيكو مدريد (1-1 )

كاراباخ ضد فرانكفورت (3-2 )

أتالانتا ضد أتلتيك بلباو (2-3 )

تشلسي ضد بافوس (1-0 )

بايرن ميونخ ضد يونيون سان جيلواز (2-0 )

يوفنتوس ضد بنفيكا (2-0 )

نيوكاسل يونايتد ضد آيندهوفن (3-0)

مارسيليا ضد ليفربول (0-3)

سلافيا براج ضد برشلونة (2-4)

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

