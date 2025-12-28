شُعبة الصيدليات بغرفة الجيزة تستعرض حصاد أعمالها السنوي بحضور قيادات الغرفة

18 حجم الخط

نظّمت شُعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة حفلها السنوي، بحضور المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وسيد زغلول أمين صندوق الغرفة، واللواء تامر عطاوية الأمين العام للغرفة، وهشام الدجوي رئيس شُعبة المواد الغذائية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء شُعبة أصحاب الصيدليات.



وخلال الحفل، استعرض الدكتور محمد الهم، رئيس شُعبة أصحاب الصيدليات، حصاد أعمال الشعبة خلال عام 2025، متناولًا أبرز الجهود التي قام بها مجلس الإدارة في دعم أصحاب الصيدليات والدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية، من خلال التواصل المستمر مع الجهات التنفيذية والتشريعية، والمشاركة الفاعلة في مناقشة القوانين والقرارات المنظمة لسوق الدواء.

الشعبة عقدت 12 اجتماعًا لمجلس الإدارة



وأوضح أن الشعبة عقدت 12 اجتماعًا لمجلس إدارتها خلال العام لمناقشة التحديات التي تواجه الصيدليات، وشاركت في اجتماعات الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة الدواء المصرية، لبحث ملفات مهمة، من بينها قرار إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية (Wash Out) وقانون التتبع الدوائي، إلى جانب المشاركة في اجتماعات الغرفة التجارية مع محافظ الجيزة، وهيئة حماية المستهلك، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد الهم، رئيس شُعبة أصحاب الصيدليات أن العمل خلال 2025 اعتمد على نهج مؤسسي قائم على الحوار والتعاون، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى التشريعات والتيسيرات الضريبية، حيث شاركت الشعبة في إعداد ورفع توصيات قبل إصدار عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وحماية الصيادلة، كما ساهمت في مناقشة قانون الإيجار القديم ورفع مقترحات لحماية أصحاب الصيدليات.

وأشار الدكتور محمد الهم إلى أن الشعبة نجحت في تفعيل عدد من الإعفاءات والتيسيرات على أرض الواقع، من أبرزها الإعفاء من رسوم ترخيص يافطات الصيدليات بمحافظة الجيزة، والتأكيد على استمرار إعفاء الصيدليات من مواعيد الفتح والغلق الصيفية، إلى جانب دعم التطبيق العملي لقوانين التيسيرات الضريبية من خلال ندوات توعوية بمصلحة الضرائب.

خلال حفل شعبة الصيدليات، فيتو

خلال حفل شعبة الصيدليات، فيتو

خلال حفل شعبة الصيدليات، فيتو

تدريب 100 صيدلي امتياز وتفعيل مبادرة كود الخير في أكثر من 50 صيدلية خلال 2025



وأضاف أن الشعبة أولت اهتمامًا بالدور المجتمعي والخدمي، من خلال استمرار مبادرة “كود الخير” لتوفير الدواء للمرضى غير القادرين، وتنفيذ محاضرات توعية صحية خلال معارض الغرفة التجارية، فضلًا عن دعم المواهب الصيدلانية والمشاركة في فعاليات الإبداع الصيدلي، إلى جانب المساهمة في تدريب وتوظيف الصيادلة وتوفير فرص تدريب لـ 100 صيدلي امتياز داخل الصيدليات الأعضاء.

من جانبه، أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بدور شُعبة أصحاب الصيدليات، مؤكدًا دعم الغرفة الكامل لكافة الشُعب النوعية، وحرصها على تعزيز العمل المؤسسي وخدمة أعضائها، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الغرفة والشُعب المختلفة لخدمة القطاعات المهنية والتجارية.

واختُتم الحفل بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مجلس إدارة الشعبة والغرفة التجارية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في حل مشكلات أصحاب الصيدليات، وتعزيز دورهم المهني والمجتمعي، ودعم استقرار سوق الدواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.