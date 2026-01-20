بسبب الذكاء الاصطناعي، وزير الاتصالات يكشف المهن المُهددة بالاختفاء في المستقبل

18 حجم الخط

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي يمثل تكنولوجيا فارقة غير مسبوقة في تاريخ التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الفارق الحقيقي لا يكمن فقط في قدراته، وإنما في السرعة الهائلة لتبنيه وانتشاره عالميًا مقارنة بأي تكنولوجيا سابقة.

الجلسة الختامي لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية



وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته في ختام مؤتمر المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية “ المهن في الإسلام ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي” أن البشرية اعتادت على موجات تكنولوجية كبرى، لكن ما يميز الذكاء الاصطناعي هو الزمن القياسي الذي استغرقه للوصول إلى عشرات الملايين من المستخدمين، موضحًا أن الهاتف الأرضي احتاج نحو 50 عامًا ليصل إلى 50 مليون مستخدم، بينما احتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي شهرين فقط لتحقيق الرقم نفسه، وهو ما يبرر وصفه بالتكنولوجيا الفارقة.

الدكتور عمرو طلعت: الذكاء الاصطناعي ليس وليد اللحظة



وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الذكاء الاصطناعي ليس وليد اللحظة، بل هو علم تمت دراسته منذ عقود، إلا أن التطور الهائل في القدرات الحاسوبية ومراكز البيانات وتخزين المعلومات هو ما أتاح تطبيقه عمليًا على نطاق واسع، حتى أصبح اليوم في متناول الجميع عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب.

وزير الاتصالات: العالم يشهد حاليًا مرحلة الذكاء الاصطناعي التوليدي



وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا مرحلة الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي ينتج النصوص والصور والبرمجيات، تزامنًا مع بدايات الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي التوكِيلي القادر على اتخاذ القرار والمبادرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا أكبر في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي المتحرك.

الركائز الأساسية لعصر الذكاء الاصطناعي



وبيّن وزير الاتصالات أن الذكاء الاصطناعي يقوم على أربعة مرتكزات رئيسية:



أولها البيانات، حيث تختزن النماذج التوليدية الحالية ما يعادل محتوى نحو 10 ملايين كتاب،وثانيها الخوارزميات، وثالثها التقدم في البنية الحاسوبية ومراكز البيانات، أما المرتكز الرابع والأهم فهو العنصر البشري وقدرته على توظيف هذه الأدوات بوعي ومسؤولية.



وأكد أن ما نملكه اليوم يُعرف علميًا بـ«الذكاء الاصطناعي الضيق»، المتخصص في مهام محددة، بينما لا يزال «الذكاء الاصطناعي العام» و«الذكاء الاصطناعي الفائق» في إطار التوقعات المستقبلية، محذرًا من المبالغة في تصوير قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية.

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل



وتناول الدكتور عمرو طلعت تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، موضحًا أنه لم يعد يعمل في المقدمة فقط، بل أصبح يدير خلفيات محركات البحث ومنصات المشاهدة والتطبيقات الرقمية، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المهام الوظيفية، لا إلغاء الإنسان.

وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل الإبداع



وشدد وزير الاتصالات على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل الإبداع البشري والتفكير النقدي وتحمل المسئولية الأخلاقية، مؤكدًا أن إنتاج المعرفة، وفهم السياقات الثقافية، واتخاذ القرار النهائي، ستظل مسؤولية إنسانية خالصة.



وأشار إلى أن عددًا من المهارات التقليدية سيتراجع، مثل الأعمال الكتابية الروتينية، والترجمة المباشرة، والمهام التكرارية، في مقابل صعود مهارات جديدة، أبرزها التحقق والتدقيق، وتحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأسئلة، وتقييم جودة المخرجات الرقمية.



وأوضح أن الطبيب، والمعلم، والداعية، لم يعودوا مطالبين فقط بالإنتاج، بل بالإشراف والتحقق والتوجيه، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساندة لا بديلًا عن العقل البشري.



واختتم وزير الاتصالات كلمته بالتأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي، خاصة لدى رجال الدعوة والمؤسسات التعليمية، بكيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا الفارقة، وتوظيفها بما يخدم الإنسان، ويحفظ القيم، ويعزز المسؤولية، مشيرًا إلى أن المستقبل سيكون لمن يجيد التكيف والتطوير، لا لمن يقف موقف الرفض أو الخوف.

