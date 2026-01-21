الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حققت ملايين الاستماعات، شاهد كيف أعاد الذكاء الاصطناعي أغنية Papaoutai إلى الواجهة

أغنية Papaoutai،
أغنية Papaoutai، فيتو
18 حجم الخط

بعد 13 عامًا على نجاحها، عادت أغنية Papaoutai  للمغني البلجيكي ستروماي إلى دائرة الضوء في مطلع عام 2026، بعدما انتشرت نسخة جديدة بإيقاع أفرو سول على منصات الموسيقى.

وأثار عودة الأغنية جدلًا بين الجمهور والنقاد خاصة أن عودة “Papaoutai ” يُرجَّح أنها من إنتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي، محققة ملايين الاستماعات خلال فترة قصيرة.

ودخلت النسخة المتداولة قوائم الاستماع العالمية، في وقت شهدت فيه الأغنية الأصلية، الصادرة العام 2013، رواجًا متجددًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك"، حيث استُخدمت في تحديات راقصة ومقاطع ترفيهية، أعادت اللحن إلى الأذهان بعد أكثر من عقد على إطلاقه.


 أغنية Papaoutai

ورغم الإيقاع الراقص الذي يميز العمل، تحمل Papaoutai قصة إنسانية عميقة، يغفل عنها كثيرون. فالعنوان هو اختصار لعبارة فرنسية تعني “أبي، أين أنت؟”، وتدور كلمات الأغنية حول معاناة طفل يبحث عن والده الغائب، في سرد مؤلم لمشاعر الفقد والأسئلة التي تبقى بلا إجابة.

وترتبط الأغنية بتجربة شخصية في حياة ستروماي، الذي فقد والده خلال الإبادة الجماعية في رواندا العام 1994، وهو ما انعكس بوضوح في كلمات العمل وأجوائه، رغم أن الفنان لم يصرِّح صراحة بأنها سيرة ذاتية كاملة.


كما عزز الفيديو كليب الرسالة الرمزية للأغنية، إذ ظهر الأب كشخصية جامدة لا تتفاعل، في إشارة إلى الغياب العاطفي والفراغ الذي يعيشه الابن.

 

واليوم، ومع عودة Papaoutai إلى الواجهة بفضل الذكاء الاصطناعي، يتجدد النقاش حول حدود هذه التقنيات، وتأثيرها في الأعمال الفنية التي تحمل قيمة إنسانية وتاريخية كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية Papaoutai المغني البلجيكي ستروماي إيقاع أفرو سول منصات الموسيقى
ads

الأكثر قراءة

باستثناء النترات العادي، ارتفاع يضرب أسعار جميع أنواع الأسمدة اليوم بالأسواق

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

اليوم، أولى جلسات محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تالجو ومكيف، غدا تشغيل 4 قطارات إضافية (القاهرة / أسوان) بمناسبة إجازة نصف العام

مضاعفات خطرة بالكبد، معهد التغذية تحذر من الإفراط في العيش الأبيض

أول تعليق لجوارديولا على سقوط مانشستر سيتي المذل أمام بودو جليمت النرويجي

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية