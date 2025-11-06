فوز 12 مرشحًا في انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات لدورة 2025-2029

18 حجم الخط

أسفرت انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات التي أجريت اليوم الخميس، عن فوز 12 مرشحا بالدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة للفترة 2025-2029.

انتخابات غرفة صناعة التكنولوجيا

وتؤكد هذه النتائج أن غرفة صناعة التكنولوجيا تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجاز وتعزيز لدور القطاع التكنولوجي في الاقتصاد المصري.



وأعلن خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصريه عن انتهاء انتخابات الغرفة بفوز 4 أعضاء

في فئة المنشات الكبيره وهم طارق ملش ومحمود خطاب ومحمد الحداد وطارق شبكه

و في فئة الشركات المتوسطه فاز اربعه اعضاء وهم خالد ابراهيم، وخالد مرسي، ومحمد بدوي ومحمد عيسى،

و في فئة الشركات الصغيره فاز اربعه اعضاء وهم

محمد سعيد ومحمد خليف ومرفت جبل وسيف بدوي.



ومن المنتظر ان يعكف المجلس المنتخب الجديد علي تنفيذ العديد من المهام لدعم ومساندة الغرفة في تأدية دورها الفاعل في تمثيل الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية



ويُنتظر أن يكتمل تشكيل مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديد " CIT”، والذي يضم 12 عضوًا فائزًا في الانتخابات، بتعيين ثلاثة أعضاء إضافيين بقرار من الوزير المختص.

مواجهة تحديات القطاع

وبعد استكمال المجلس الذي يضم 15 عضوًا، سيتم اختيار رئيس الغرفة والوكيلين للدورة الجديدة 2025 – 2029.من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، ليتحملوا مسؤولية قيادة القطاع ومواجهة تحدياته خلال الدورة الجديدة.

