أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار سبائك الذهب، البورصة تصعد لمستويات تاريخية وتربح 61 مليار جنيه،الرقابة المالية توافق على تأسيس 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة، أسعار شنط رمضان 2026 في السلاسل التجارية

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



94.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 94.9 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.3 %، والعرب على 2.8 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 117.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 64.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 % وسجل العرب 5.3 %، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.395,7 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 8.128,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين



سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري حالة من الاستقرار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، مساء اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026.

وتستعرض “فيتو” سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.99 جنيها للشراء، 13.03 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الريال القطري في بنك مصر نحو 12.26 جنيها للشراء، 13.02 جنيها للبيع.

أسعار شنط رمضان 2026 في السلاسل التجارية





ننشر أسعار شنط رمضان 2026 ومحتوياتها فى السلاسل التجارية المختلفة والتى يكثر الإقبال عليها فى تلك الفترة استعدادا لشهر رمضان المبارك.



أولا: شنط رمضان بسعر 180 جنيها

تحتوى على الآتي:كيس سكر ، كيس أرز ، زجاجة زيت 650 مل، 1 سمنة ظرف، 2كيس مكرونة 350 جراما، برطمان صلصة 300جم، 1كيس ملح، 1 كيس بلح 500 جم

ثانيا: شنط رمضان بسعر 385 جنيها

كيس سكر 1 كجم

كيس أرز 1 كجم

زجاجة زيت 650 مل

1 سمنة ظرف 300 جم

1كيس مكرونة 1 كجم

ظرف صلصة 300جم

1كيس ملح

1 كيس بلح 1 كجم

1 شاى 100 جم

جوز هند 250 جم

1 لفة قمر الدين

1 فول 400 جم

1 بلوبيف

الشراء مع بداية طرح الياميش والبلح

أكد حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أنه بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، فإن أفضل وقت لتجهيز شنط وكرتونات رمضان للموزعين هو الآن، مع إمكانية اختيار الكميات من كل صنف وتعبئتها في أكياس للتوزيع، بدل الاعتماد على الشراء الجاهز، لضمان توفير أفضل وتحكم في الأسعار.

وأوضح المنوفى أنه ينصح المواطنين بالشراء مع بداية طرح الياميش والبلح، لأن الشراء التدريجي يقلل من التكالب على المنتجات في الأيام الأخيرة قبل رمضان، ويمنع ارتفاع الأسعار النهائية.



الحد الأدنى للحصول على قرض المعاشات من بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأدنى لقيمة المعاش ضمن خدمات قرض المعاشات في البنك.

وكشف بنك القاهرة عن الحد الأدنى لقيمة المعاش وهو 1000 جنيه.

فيما يبحث الكثيرون عن الحد الأقصى لعمر المقترض.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن من ضمن الشروط الأساسية أن يكون الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض.

كما تشمل قائمة شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جنيه

الحد الأقصى لقيمة قرض المعاش الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون ج م للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جنيه الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرا).

معدل العائد: متناقصة

ومن جانب آخر يبحث عملاء بنك القاهرة عن مدى تطبيق مصروفات وعمولات على خدمات التحويلات بعد فترة من التوقف.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه تم تطبيق جميع المصروفات والعمولات للعملاء (الأشخاص الطبيعيين فقط) والخاصة بكافة خدمات التحويلات المصرفية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي).

وأشار مسئولو بنك القاهرة إلى أن التحويلات المحلية (إلى عميل بنك آخر داخل جمهورية مصر العربية): "%0.1 من قيمة المبلغ المحول طبقا للتالي:

إذا كانت قيمة التحويل ≤ 70.000جم: الحد الأدنى 5 ج م، والحد الأقصى 20 ج م.

إذا كانت قيمة التحويل > 70.000ج م: الحد الأقصى 100 جم.

البورصة تصعد لمستويات تاريخية وتربح 61 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها لمستويات تاريخية في ختام تعاملات اليوم الإثنين. وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.078 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 45048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 54092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 20485 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4655 نقطة.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 17023 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 4746 نقطة.



طوارئ في غرفة القاهرة استعدادا لتنظيم معرض أهلًا رمضان 2026



أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، حالة الطوارئ استعدادًا لتنظيم معرض أهلًا رمضان 2026، لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.

أولى اجتماعات لجنة المعارض استعدادًا لتنظيم معرض أهلًا رمضان

بدأت لجنة المعارض، برئاسة اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة، أولى اجتماعاتها التحضيرية، بحضور إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وأعضاء اللجنة من الجهاز التنفيذي للغرفة.

مناقشة الخطوط العريضة لتنظيم معرض أهلًا رمضان 2026

واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، بناءً على تعليمات أيمن العشري، رئيس الغرفة، الخطوط العريضة لتنظيم معرض أهلًا رمضان 2026، من خلال تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تنظيم هذا المعرض، وآليات التنظيم، والقطاعات المقترح مشاركتها من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية خلال الشهر الكريم بأسعار مخفضة، لتحقيق الهدف الرئيسي من المعرض.

مناقشات رؤية أعضاء اللجنة حول تنظيم المعرض



وتناولت مناقشات الاجتماع رؤية أعضاء اللجنة حول تنظيم المعرض، مستفيدين من تجارب المعارض السابقة، بالتأكيد على الإيجابيات وزيادتها ومناقشة اي مقترحات من شأنها تطوير المعرض لتحقيق مزيدًا من النجاح.

إعلان تفاصيل إقامة المعرض خلال الفترة القادمة

وأعلنت اللجنة عن استمرار اجتماعاتها استعدادًا لتنظيم المعرض ومتابعته خلال فترة إقامته حتى الانتهاء منه، وأنها ستعلن كافة التفاصيل خلال الفترة القادمة، بعد التنسيق بين الجهات المعنية والغرفة.



ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين



سبائك الذهب، ارتفعت أسعار سبائك الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 19 يناير 2025، في سوق الصاغة، بنحو 100 جنيها، ليبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 7750 جنيها، وذلك بدون المصنعية.

وتعتبر السبائك، سواء كانت من الذهب أو الفضة، ملاذا استثماريا مستقرا يحمي المستثمرين من مخاطر التضخم وتقلبات العملات، فهي ليست مجرد معدن ثمين، بل رمز للأمان الاقتصادي والاحتياطي القوي، مما يجعلها خيارا مفضلا للعديد من الأفراد والشركات حول العالم.

كما أن الاستثمار في السبائك يعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوفر فرصة لتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، خصوصًا في الأوقات التي تزداد فيها حالة عدم اليقين المالي.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها في الأسعار محليا

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

وتعتبر سبائك الذهب من الخيارات الأكثر شيوعا للاستثمار في مصر، حيث يتم تحديد سعر السبيكة بناء على وزنها وجودتها وتختلف أسعار سبائك الذهب حسب العيار، ويعد العيار الأكثر تداولًا هو 24 قيراطا، نظرًا لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الذهب النقي.

أسعار سبائك الذهب المختلفة بدون مصنعية

سعر سبيكة الذهب 1 جرام حوالي 7750 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام حوالي 18990 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات حوالي 38230 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات حوالي 75935 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام حوالي 750485 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام حوالي 7490175 جنيها.



هشام محيي الدين رئيسًا تنفيذيًا لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات بالبنك الزراعي



أعلن البنك الزراعي المصري عن تعيين هشام محيي الدين، رئيسًا تنفيذيًا لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات، وذلك في إطار حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية، ضمن استراتيجية التطوير التي ينتهجها البنك، لتعزيز قدراته التنافسية، وزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي.

كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري، لتطوير وتحديث البنية التكنولوجية للبنك وأنظمته الداخلية، بهدف تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق الحلول الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة أكثر أمانًا وسهولة للعملاء، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي.

ويُعد هشام محي الدين، أحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يمتلك خبرات تزيد عن 25 عامًا، نجح خلالها في توجيه العديد من المؤسسات خلال عمليات تحول معقدة، مما ضمن توافقها مع الأهداف التجارية العامة، وتعزيز ثقافة الابتكار لديها، حيث تدرج في العديد من المناصب القيادية في بنوك CIB، البنك العربي، والمصرف المتحد، وأبو ظبي التجاري ADCB، والشركة المصرية للمدفوعات الرقمية MDP.

ويتمتع هشام محي الدين، الرئيس التنفيذي الجديد لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات، بالقدرة على قيادة التغيير المؤسسي، وإدارة المبادرات الاستراتيجية عبر قطاعات متنوعة، بفضل خبراته القوية في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية، وتعزيز الكفاءات التشغيلية.

الرقابة المالية توافق على تأسيس 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة



وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة نحو 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي التصكيك والتخصيم والتأجير التمويلي وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب ونشاط الاستثمارات المالية وتأسيس الشركات.

ولجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

ووافقت اللجنة على تأسيس 3 شركات وهم شركة أمان للتصكيك وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها للشركتين.

ومنحت اللجنة ترخيص لشركة سكوير فورتي كابيتال، بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك ترخيص لشركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم.

كما حصلت شركة أورايون على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، علمًا بأن الشركة كانت تقدمت بمستندات وطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة بشأن إيقاف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي.

ووافقت اللجنة مبدئيًا على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وعلى الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية، بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

و وافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتعد بذلك الشركة الرابعة المقيدة في ذلك السجل.

وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.





























ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.