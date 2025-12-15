الإثنين 15 ديسمبر 2025
اقتصاد

بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر، ادفع قبل هذا الموعد تجنبا للغرامة

التليفون الارضي،
التليفون الارضي، فيتو
بدأت الشركة المصرية للاتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر ديسمبر 2025، حيث قامت الشركة بإصدار فاتورة التليفون الأرضي اليوم الاثنين 15 ديسمبر، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة تنتهي 14 يناير.

دفع فاتورة التليفون الأرضي 

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية.

وتفرض الشركة المصرية للاتصالات على غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الإشتراك عن كل شهر، بحد أقصى 11 شهرًا من بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.   

ويقدم الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لفاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.   

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة لطريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.  

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة، ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير. 

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة.  

