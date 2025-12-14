توقعات بنمو "تجارة الفائدة" في الأسواق الناشئة خلال 2026

18 حجم الخط

تشهد استراتيجية "تجارة الفائدة" عبر الأسواق الناشئة انتعاشا قويا، مع توقعات من كبار المستثمرين باستمرار نموها خلال العام المقبل 2026.

انتعاش تجارة الفائدة

وساهمت بيئة اقتصادية مواتية شملت انخفاض تقلبات أسواق العملات وضعف الدولار الأمريكي في دعم هذه الاستراتيجية، التي يعتمد فيها المستثمرون على الاقتراض بعملات منخفضة العائد للاستثمار في عملات ذات عوائد أعلى.

حققت هذه التجارة عوائد متميزة خلال العام الحالي، حيث سجل أحد مؤشرات "بلومبرج" المعنية بها عائدًا يقارب 17%، وهو الأعلى منذ عام 2009.

وأظهرت عملات دول مثل البرازيل وكولومبيا ارتفاعا يزيد عن 13% مقابل الدولار، مدعومة بفروق أسعار الفائدة الجذابة.

الفجوة في أسعار الفائدة

ويؤكد خبراء من مؤسسات كبرى مثل "فانجارد" و"إنفيسكو" و"جولدمان ساكس" وبنك أوف أمريكا أن الفجوة في أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة ستستمر خلال 2026، خاصة مع توقعات باستمرار السياسات النقدية التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية.

وأوضح جوركي أوركيتا من "نيوبيرجر بيرمان" أن هذه الاستراتيجية "لا تزال تمنح قيمة، خاصة في اقتصادات ذات عوائد مرتفعة".

ومع ذلك، يرى المحللون أن الفرص أصبحت أكثر انتقائية، حيث يركز المستثمرون على عملات محددة مثل الريال البرازيلي والليرة التركية والراند الجنوب أفريقي والبيزو المكسيكي.

كما حققت صفقات أخرى، مثل بيع اليورو مقابل الفورنت المجري، عائدات تصل إلى 11% منذ بداية العام.

ويبقى تحدي تقلبات أسعار الصرف عاملًا مهمًا، إذ يمكن أن تؤدي تحركات العملات غير المواتية إلى محو المكاسب سريعا.

ورغم أن مؤشرات التقلبات الحالية قريبة من أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، حذرت فرانشيسكا فورناساري من "إنسايت إنفستمنت" من أن "هذا التفاؤل قد يكون مدرجًا بالفعل في الأسعار".

من جهة أخرى، يتوقع خبراء بنك أوف أميركا أن تؤثر عوامل مثل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وتباين سياسات البنوك المركزية على تقلبات العملات خلال الأشهر المقبلة، لكن شركة "فانجارد" تتوقع أن تظل الاضطرابات السوقية تحت السيطرة حتى عام 2026، في ظل غياب مخاطر ركود أو تقلبات سياسية حادة.

ومن هذا المنطلق يبدو أن ظروف السوق الحالية توفر بيئة خصبة لاستمرار جاذبية تجارة الفائدة، رغم ضرورة مراقبة المستثمرين لتقلبات العملات والسياسات الاقتصادية العالمية عن كثب.

