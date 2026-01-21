ترامب يهاجم نتنياهو أمام منتدى دافوس في سويسرا

18 حجم الخط

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا إن بلاده هي من ساهمت بصناعة نظام "القبة الحديدة" التي تستخدمه إسرائيل للدفاع الجوي، وذلك وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

أخبرت نتنياهو ألا ينسب الفضل لنفسه

وفي كلمته أمام منتدى دافوس في سويسرا، قال ترامب إن "الولايات المتحدة حققت أشياء عظيمة مع إسرائيل"، مضيفا: "لقد أخبرت نتنياهو ألا ينسب الفضل لنفسه، فالقبة الحديدية هي تكنولوجيا خاصة بنا"، في ما وصفه موقع "واللا" العبري بـ"الهجوم" على رئيس الوزراء الإسرائيلي.

بناء نظام القبة الذهبية

وكان ترامب قد أعلن في 20 مايو الماضي أن الولايات المتحدة حددت شكل البنية المعمارية لنظام "القبة الذهبية"، الذي يتضمن إطلاق صواريخ اعتراض إلى الفضاء، مؤكدا أن بناء النظام يستغرق نحو ثلاث سنوات ويكلف حوالي 175 مليار دولار.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن النظام سيصمم لاعتراض الأسلحة النووية أيضا.

معلومات عن القبة الحديدية

جدير بالذكر أن "القبة الحديدية" (Iron Dome) هي نظام دفاع جوي صاروخي طوّرته شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية. صُمم هذا النظام خصيصا لاعتراض وتدمير الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.

