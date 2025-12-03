الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

لاجارد: "المركزي" لن ينتهك معاهدة الاتحاد الأوروبي في ملف الأصول الروسية

رئيسة البنك المركزي
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك لن ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم لقرض موجه لأوكرانيا قائم على أصول روسية مجمّدة.

معاهدة الاتحاد الأوروبي في ملف الأصول الروسية

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أمام المشرعين الأوروبيين في بروكسل اليوم الأربعاء: "ما قلته بوضوح شديد وما أوضحه الفريق من حولي هو أننا سنفعل كل ما نستطيع، لكننا لن ننتهك المعاهدة. لم تعينّي جمعيتكم رئيسة للبنك المركزي الأوروبي كي أنتهك المعاهدة".

وأوضحت، أن الأمر ليس أننا نرفض، بل إننا نقول إنه يتعين علينا احترام معاهدة أوروبا فيما يتعلق بعمل البنك المركزي الأوروبي، مشيرة إلى أن أمالها القوية أن يكون الصياغ والمبلغون الممتازون حول هذا المشروع وجدوا طريقة لقول الأمور كما هي. 

وأكدت، أنه التزام مالي علينا جميعا، لذا عندما لا تكون هناك مساحة مالية، علينا إيجاد طريقة، مضيفة أنه ليس قرارها، بل سيعود للقادة تحديد ما إذا كان هناك خطر على الاستقرار المالي، لأن عنصرا محوريا في الشبكة المالية التي نعمل داخلها، أي شركة (يوروكلير)، معرض للخطر. وهذا واجبنا أن نقوله.

لاجارد: السياسة النقدية ليست حلا لأزمات الديون في أوروبا

لاجارد تترأس مجموعتين ببنك التسويات الدولية خلفا لـ جيروم باول

وتابعت: "الواجب الثاني الذي علينا القيام به هو التأكد من احترام القانون الدولي، لأن هذا يتعلق بالثقة في منطقتنا الاقتصادية وفي عملتنا.. آمالي القوية هي أن نساعد أوكرانيا، وأن نساعد في تمويلها، لكن دون تجاوز المعاهدة ودون تجاوز حتمية الاستقرار المالي".

