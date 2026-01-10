أخبار الحوادث اليوم: مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق في الغربية.. حبس سائق سيارة نقل صدم سيارة شقيق إيمان العاصي.. وضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 100 مليون جنيه

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

شهد مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة جريمة مأساوية، حيث عُثر على جثة شاب مكبّل اليدين ومهشم الرأس ملقاة بإحدى الترع بالظهير الصحراوي، في حادث هز القرية والمجتمع المحلي.

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص وآخرين بالتعدي على محتويات مخازن تعود لهم بالميراث.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة بالجيزة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر ونجله بتصنيع محدث صوت يعمل بواسطة أسطوانة غاز وماسورة حديدية لطرد الطيور من الحقول بالمنوفية معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وضبط مرتكبي الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد سائقى سيارات النقل الثقيل وفرد شرطة بأحد الطرق بالقليوبية وإدعائه قيام الأخير بمحاولة سحب لوحات السيارة وإتلافها لرفضه منحه مبالغ مالية دون وجه حق.

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرع عروس تبلغ من العمر 18 عاما وإصابة زوجها البالغ 23 عاما بحالة اختناق، نتيجة استنشاق غاز السخان أثناء الاستحمام داخل منزلهما.

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعون الانتخابية على نتيجة جولة الإعادة على مستوى 7 محافظات لمحكمة النقض للاختصاص.

تقدم المحامي خالد سليمان أبو العلا بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشئون الرياضة، للطعن على صحة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي التي عقدت يوم 19 سبتمبر 2025، والمتعلقة باعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي.

قررت النيابة العامة في اكتوبر، حبس سائق سيارة نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي، وإحداث تلفيات بها، بمدينة الشيخ زايد، مع اتخاذ عدد من القرارات العاجلة في الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس من تنفيذ عملية استباقية ناجحة أسفرت عن ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة، متخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات.

أُصيب 13 شخصًا في حادث تصادم وقع بطريق الروبيكي–العاشر من رمضان، إثر اصطدام ميكروباص مع سيارة ملاكي وهرعت سيارات الإسعاف الى موقع البلاغ.

شهد طريق “بورسعيد – المنزلة” حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وذلك عقب اصطدام ميكروباص يقل نحو 14 راكبًا بجرار زراعي.

