السبت 10 يناير 2026
سياسة

"مستقبل وطن" في المقدمة يليه "المستقلين"، حصص الأحزاب بمجلس النواب 2026

توزيع الأحزاب داخل
توزيع الأحزاب داخل مجلس النواب 2026
18 حجم الخط

أسدلت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، الستار على أطول انتخابات برلمانية شهدتها مصر، بإعلان نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ27 التي سبق إلغاء نتائجها بحكم المحكمة الإدارية العليا، من محافظات المرحلة الأولى.

تشكيل مجلس النواب 2026 بانتخاب 568 عضوًا

واكتمل بذلك تشكيل مجلس النواب من الأعضاء المنتخبين بواقع 568 عضوا ما بين القائمة والفردي، حيث تنص المادة 1 من قانون مجلس النواب على أن: يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

مستقبل وطن في المقدمة بمقاعد مجلس النواب 2026

ووفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن حزب مستقبل وطن، حصل على النصيب الأكبر من حيث عدد المقاعد سواء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر أو على المقاعد الفردية، يليه “المستقلين”، ثم حزب حماة الوطن، وبعده الجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري. 

ترتيب الأحزاب في مجلس النواب 2026

وجاء توزيع مقاعد مجلس النواب 2026 من حيث الانتماء الحزبي، ومن غير المعينين المقرر الإعلان عنهم بقرار من رئيس الجمهورية على النحو التالي:

مستقبل وطن: 227

المستقلين: 103

حماة الوطن: 87

الجبهة الوطنية: 65

الشعب الجمهوري: 25

العدل: 11

المصري الديمقراطي: 11

الوفد: 10

الإصلاح والتنمية: 9

النور: 6

التجمع: 5

المؤتمر: 4

الحرية المصري: 2

المحافظين: 1

إرادة جيل: 1

الوعي: 1

وتشهد الساعات القليلة المقبلة، صدور قرار رئيس الجمهورية، باختيار 28 عضوا معينا في مجلس النواب 2026، بالتزامن مع قرب بدء أعمال المجلس في الفصل التشريعي الثالث.

50 % من المعينين في مجلس النواب سيدات 

جدير بالذكر أنه ترددت أنباء بشأن أسماء المعينين في مجلس النواب 2026، حيث تشير التوقعات إلى أن نصفهم من السيدات. 

تردد أسماء ضمن قرار المعينين في مجلس النواب

وترددت أسماء مثل المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك اسم المستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، وزير العدل السابق، واللذين من المتوقع أن يكون من بينهما رئيس مجلس النواب 2026.

