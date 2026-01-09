الأمن يكشف ملابسات منشور استغاثة عن تغيب شخص بالعجوزة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص متغيب ويتضمن المنشور استغاثة للعثور عليه .



وتبين من الفحص أن بلاغا وصل لقسم شرطة العجوزة من إحدى السيدات بخصوص تغيب شقيقها عن المنزل، وخلال تحرير المحضر تبين عودة الشخص إلى مسكنه.



وأفادت القائمة على نشر المنشور، وهي صديقة للعائلة، بأنها أقدمت على النشر لمساعدتهم في العثور على الشخص، وحذفت المنشور فور علمها بعودته.

وعلي جانب آخر في وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط سيدة بالفيوم بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرها وهي تتعدى على مواطن بالسب.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن السيدة (ربة منزل – لها معلومات جنائية) قامت بالاعتداء على المجني عليه لفظيًا بعد قيامه بنشر صور لها ولشقيقتها مصحوبة بعبارات مسيئة ضمن إطار التشهير بها.

و بمواجهتها اعترفت السيدة بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

