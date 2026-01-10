ضبط عاطل بتهمة الترويج لبيع المخدرات عبر الفيس بوك بالصف

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة بالجيزة.

حشيش فاخر من الآخر.. عاطل يعلن عن بيع مخدرالحشيش عبر الفيس بوك فى الصف



وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط صاحب الحساب عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته اعترف بقيامه بالترويج للمواد المخدرة من خلال الصفحة بقصد تحقيق ربح مالى، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز، "وتم ضبطه"، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

