السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل بتهمة الترويج لبيع المخدرات عبر الفيس بوك بالصف

عاطل يعلن عن بيع
عاطل يعلن عن بيع مخدرالحشيش عبر الفيس
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة بالجيزة. 

 

حشيش فاخر من الآخر.. عاطل يعلن عن بيع مخدرالحشيش عبر الفيس بوك فى الصف 
حشيش فاخر من الآخر.. عاطل يعلن عن بيع مخدرالحشيش عبر الفيس بوك فى الصف 


وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط صاحب الحساب عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته اعترف بقيامه بالترويج للمواد المخدرة من خلال الصفحة بقصد تحقيق ربح مالى، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز، "وتم ضبطه"، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش -  مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية النيابة العامة كمية من مخدر الحشيش وزارة الداخلية مركز شرطة الصف مخدرالحشيش مخدر الحشيش للمواد المخدرة

مواد متعلقة

فيديو يقود الشرطة لضبط لص سرق دراجة نارية ببورسعيد

خلافات مصاهرة تشعل مشاجرة في الدقهلية وتسفر عن 5 مصابين

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مالكة محل بالبحيرة ويضبط المتهم

بعد تداول فيديو، الأمن يكشف حقيقة تضرر مواطن من أصوات محال تجارية

الأمن يكشف حقيقة فيديو طلب فرد شرطة أموالا من قائد سيارة على دائري قليوب

ضبط 25 شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

ضبط 115 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق مدعم و15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات بحوزة 4 ركاب في مطار القاهرة

تشكيل مباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

المزيد
الجريدة الرسمية