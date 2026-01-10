الميكروباص اتعجن، مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم بطريق بورسعيد–المنزلة

السبت 10 يناير 2026
مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث مروع
شهد طريق “بورسعيد – المنزلة” حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين، وذلك عقب اصطدام ميكروباص يقل نحو 14 راكبًا بجرار زراعي.


وكشفت المعاينة الأولية أن الجرار الزراعي توقف بشكل مفاجئ على الطريق، ما أدى إلى اصطدام الميكروباص به بقوة، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات خطيرة بين الركاب، مع تسجيل حالتي وفاة في الحصر المبدئي.

 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة فيما تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات.


وتواصل الجهات المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، واستكمال حصر أعداد الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وعلى جانب آخر، لقى شاب مصرعه إثر سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر، فى اتجاه مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا  يفيد بسقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

