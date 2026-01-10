السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بطريق الروبيكي–العاشر من رمضان

حادث سير
حادث سير
18 حجم الخط

أُصيب 13 شخصًا في حادث تصادم وقع بطريق الروبيكي–العاشر من رمضان، إثر اصطدام ميكروباص مع سيارة ملاكي  وهرعت سيارات الإسعاف الى موقع البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق الروبيكي–العاشر من رمضان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.


وعملت الأجهزة الأمنية على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما بدأت الجهات المختصة إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث طرق المرورية 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

الجريدة الرسمية