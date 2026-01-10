التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب مكبل اليدين ومهشم الرأس بالبحيرة

18 حجم الخط

شهد مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة جريمة مأساوية، حيث عُثر على جثة شاب مكبّل اليدين ومهشم الرأس ملقاة بإحدى الترع بالظهير الصحراوي، في حادث هز القرية والمجتمع المحلي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بترعة الناصر أمام قرية نجع السلطان. عند الانتقال للمكان، تبين أن المجني عليه تامر ج.ع، 37 سنة، عاطل، سبق اتهامه في عدد من قضايا السرقة والضرب، مكبّل اليدين من الخلف ويعاني من إصابات بالغة في الرأس.

شاب يُقتل على يد شقيقه ومكبَّل اليدين ومهشم الرأس

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وشُكّل فريق أمني متخصص لكشف غموض الحادث.

المتهم: سمعتنا بقت سيئة بسبب اتهامه فى السرقات فقررت التخلص منه

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة شقيق المجني عليه ع.ج.ع، 47 سنة تاجر خردة، بالتعاون مع صديقه م.ا.ع، 35 سنة عامل.

وأوضحت التحقيقات أن اتهامات المجني عليه السابقة بالسرقة وسوء سلوكه كانت السبب وراء ارتكاب شقيقه وصديقه للجريمة، حيث قررا التخلص منه بسبب ما اعتبراه ضررًا مستمرًا على الأسرة والمجتمع.

واتخذت النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الواقعة كاملة وتقديم المتهمين للعدالة.

