بسبب عتابها على شراء ملابس بـ 30 ألف جنيه، سيدة تقفز من الطابق الثالث بحلوان

أصيبت سيدة إصابات بالغة بعد قفزها من الطابق الثالث داخل أحد العقارات بمنطقة حلوان، في محاولة للهروب من عتاب أسرتها عقب خلاف نشب بسبب شرائها ملابس بقيمة 30 ألف جنيه عبر الإنترنت.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم حلوان وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين السيدة من جهة وزوجها ووالدها وشقيقها من جهة أخرى، على خلفية إنفاقها مبلغًا كبيرًا في شراء ملابس أونلاين.

إصابات خطيرة

وخلال المشادة، أقدمت السيدة على القفز من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الحوض وكسر بالعمود الفقري، إلى جانب فقدان تام لدرجة الوعي، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحريات لكشف الملابسات

وتباشر الأجهزة الأمنية أعمال التحري، حيث يتم سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

