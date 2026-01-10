السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حيثيات إحالة طعون جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة بالمحافظات لـ النقض

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

قررت  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعون الانتخابية على نتيجة جولة الإعادة على مستوى 7 محافظات لمحكمة النقض للاختصاص.
 

جاءت بالطعون على القوائم المغلقة

وذكرت المحكمة في أسباب إحالتها لمحكمة النقض أنها جاءت بالطعون على القوائم المغلقة، مشيرٱ أنها جاءت لإلغاء انتخابات مجلس النواب بما فيهم من فازوا بالانتخابات.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا استقبلت 14 طعنا علي نتيجة جولة الإعادة في 19 دائرة الملغاة على مستوى الـ7 محافظات التى أعلنتها الهيئة أمس، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة لهذه الطعون.

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أعلنت أمس، نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى 7 محافظات هي "الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم"، والتي أُجريت لحسم 35 مقعدًا برلمانيًا متبقيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات طعون انتخابية

مواد متعلقة

ضد الدستور.. اشتراط “المؤهل العالي” لولي الأمر بالمدارس الدولية يرسخ للطبقية.. يهدم مبدأ تكافؤ الفرص.. مطالبات لوزير التعليم بالتدخل لإنهاء التعسف.. والقضاء الإداري الملاذ الأخير لإلغاء القرارات

دفاع المستأجرين بـ"الإيجار القديم" يطلب إحالة الطعون ضد تعديلات القانون إلى الدستورية العليا

غدٱ نظر دعوى إلغاء ترخيص مدرسة سيدرز الدولية بعد جريمة هتك العرض
ads

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، أوسيمين يسجل هدف نيجيريا الأول في شباك الجزائر

كأس أمم أفريقيا، الجزائر ونيجيريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد فوز الأحمر علي فاركو

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

"حنظلة" تنشر قائمة من 600 عنصر على ارتباط بالموساد في إيران

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكرار الحلف على شيء واحد، الإفتاء توضح الرأي الشرعي

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

المزيد
الجريدة الرسمية