صاحب صورة صد الحذاء عن جورج بوش، نوري المالكي المرشح الأقوى لتولى رئاسة وزراء العراق

نوري المالكي، بات الاسم المطروح حاليا فى الساحة السياسية لتولي رئاسة وزراء العراق، بعدما حسم "الإطار التنسيقي" في البلاد التوافق على شخصه، بعدما تناول لصالح محمد شياع السوداني.

ترشيح نوري المالكي لرئاسة وزراء العراق للمرة الثالثة

وجاء الاتفاق على تسمية نوري المالكي رئيسا لوزراء العراق، خلال اجتماع سياسي موسّع عُقد في مكتب زعيم تحالف الأساس العراقي وعضو الإطار، محسن المندلاوي، داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، كخطوة أنهت أسابيع من الجدل داخل البيت الشيعي حول هوية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

وجاء القرار وفق مصادر قبلية، عقب مصالحة سياسية جرت قبل يومين بين المالكي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، أسفرت عن تنازل السوداني عن الترشح، رغم تصدّره نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 11 نوفمبر الماضي.

وحسب التفاهمات، تشير المصادر، إلى أن محمد شياع السوداني بات مرشح لتولي منصب وزير الخارجية العرقية في الحكومة الجديدة، في خطووة تعكس الرغبة بالإبقاء على السوداني داخل المعادلة التنفيذية وعدم إقصائه من المشهد السياسي العراقي.

معلومات عن نوري المالكي المرشح لرئاسة الحكومة العراقية بعد السوداني

يشار إلى أن نوري المالكي تولي رئاسة وزراء العراق لولايتين متتاليتين، كان معارضا سياسيا لنظام صدام حسين، وعاد إلى البلاد بعد سقوط صدام، وشغل العديد من المناصب منها رئاسة "اللجنة الأمنية" في الجمعية الوطنية العراقية والمتحدث الإعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحد.

ولد نوري المالكي أو "جواد المالكي" يوم 20 يونيو 1950 في الحلة، كبرى مدن محافظة بابل جنوب بغداد، حصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل.

انضم نوري المالكي، عام 1970 إلى حزب الدعوة الإسلامي المعارض، وهو أقدم حزب شيعي في العراق, وخلال سنوات نضاله السياسي تعرض للاعتقال والمطاردة من طرف نظام صدام حسين إلى أن غادر العراق عام 1979 بعد أن صدر عليه حكم بالإعدام.

استقر المالكي في البداية بسوريا حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران، وبعدها عاد إلى سوريا وبقي فيها حتى سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وإبان الغزو الأمريكى للعراق، وعودة بعض الشخصيات السياسية بينهم نوري المالكي، اتهمه الشعب بالعودة على ظهر دبابة أمريكية، ويعد المالكي صاحب صورة من أشهر الصور فى تاريخ الشرق الأوسط حينما ظهر إلى جوار جورج بوش الأبن خلال قصفها بالحذاء، وحاول صده بيده حينها.

