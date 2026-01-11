هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم لزوجته؟ أمين الفتوى يجيب

18 حجم الخط

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدعاء وحده ليس كافيًا لإصلاح حال الابن الذي يظلم زوجته، موضحًا أن الواجب في مثل هذه الحالات هو الجمع بين الدعاء الصادق والنصيحة الرشيدة.

سؤال من أسوان يكشف معاناة أم مع ابنها وزوجته

جاء ذلك ردًا على سؤال من السيدة فاطمة من أسوان، التي اشتكت من أن ابنها يسيء معاملة زوجته ويثير معها مشكلات متكررة، مؤكدة أنها تحاول نصحه لكنه يتشاجر معها كلما تدخلت، مشيرة إلى أنها لا تكف عن الدعاء له بصلاح الحال، لكنها تساءلت: هل هناك شيء آخر يمكن فعله بجانب الدعاء؟.

الجمع بين الدعاء والنصيحة هو الطريق الشرعي للإصلاح

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المنهج الشرعي الصحيح في مثل هذه القضايا يقوم على الجمع بين الدعاء المستمر والنصيحة الحكيمة، مؤكدًا أن الاكتفاء بأحدهما دون الآخر قد لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة.

أسلوب النصيحة أهم من مضمونها.. والرفق أقرب للقبول

وشدد الدكتور علي فخر على أن طريقة تقديم النصيحة تلعب دورًا أساسيًا في تأثيرها، موضحًا أن الأسلوب الخشن أو الاتهامي قد يدفع الإنسان إلى العناد ورفض الاستماع، بينما النصيحة بالرفق واللين تكون أقرب إلى القلب وأكثر قابلية للتأثير.

من الاتهام إلى الاستعطاف: كيف تنصح الأم ابنها دون نفوره

وبيّن أن هناك فرقًا كبيرًا بين قول: «أنت ظالم» أو «أنت مخطئ» بأسلوب قاسٍ، وبين أن تخاطبه الأم بأسلوب نابع من الخوف عليه والحرص لمصلحته، كأن تقول:«يا ابني حرام عليك، هذه زوجتك مظلومة، وستُسأل عن حقها يوم القيامة، وأنا خائفة عليك».

المقارنة الوجدانية وسيلة فعالة لإيقاظ الضمير

وأشار أمين الفتوى إلى أهمية وضع الابن موضع المقارنة الإنسانية، بأن تسأله أمه:«لو كانت هذه أختك، هل ترضى أن يعاملها زوجها بهذه الطريقة؟ ولو كانت ابنتك، هل ترضى أن تُعامل بهذا الظلم؟»، مؤكدًا أن مثل هذه الأسئلة تحرك الضمير وتوقظ الإحساس بالمسؤولية.

النصيحة برفق مع الدعاء الصادق سبيل تقويم السلوك

واختتم الدكتور علي فخر حديثه بالتأكيد على أن اختيار أسلوب النصيحة مسألة في غاية الأهمية، مشددًا على أن الدعاء مع الرفق في التوجيه والنصيحة الحكيمة هو الطريق الصحيح لإصلاح الأحوال وتقويم السلوك، بإذن الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.