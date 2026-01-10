الأمن يكشف حقيقة فيديو طلب فرد شرطة أموالا من قائد سيارة على دائري قليوب

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد سائقى سيارات النقل الثقيل وفرد شرطة بأحد الطرق بالقليوبية وإدعائه قيام الأخير بمحاولة سحب لوحات السيارة وإتلافها لرفضه منحه مبالغ مالية دون وجه حق.

حقيقة فيديو ادعى فيه سائق نقل ثقيل طلب رشوة من فرد شرطة على الطريق الدائري

وبالفحص تبين، انه أثناء تواجد فرد الشرطة "الظاهر بمقطع الفيديو" ضمن قوة أمنية لملاحظة الحالة المرورية بالطريق الدائرى بنطاق مركز شرطة قليوب بالقليوبية تلاحظ للقوة توقف بعض سيارات النقل قبل مكان تواجدها بمسافة (150 مترا) خشية تعرضهم للمسائلة القانونية لقيامهم بالسير وقت الحظر بالمخالفة للقانون، فتوجه إليهم فرد الشرطة لإصطحابهم لمقر القوة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فرفض قائد السيارة "الظاهرة بمقطع الفيديو" تسليمه تراخيص السيارة، فقام فرد الشرطة بتحرير مخالفة له دون تجاوز من جانبه، وإصطحب باقى السائقين المخالفين لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط).

وبمواجهته أيد ما سبق وأكد عدم طلب فرد الشرطة مبالغ مالية منه، وأضاف أن القائم على تصوير ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى (تباع على سيارة نقل أخرى - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) "أمكن ضبطه" .

وبمواجهته أيد ما سبق، وعلل إدعائه الكاذب لمحاولة غل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى السيارات المخالفة.

وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها والقائم على نشر المقطع المشار إليه لإدعائه الكاذب.

