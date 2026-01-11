الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

سعر السكر
سعر السكر
18 حجم الخط

يُعد السكر من السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت، حيث يدخل في صناعة العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات، ويؤثر بشكل مباشر في نمط الاستهلاك اليومي للمواطنين، فضلًا عن ارتباطه بالأسعار وحركة الأسواق وسياسات الإنتاج والاستيراد.

ويمثل السكر أحد السلع الاستراتيجية في السوق المحلية، لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار، كما يحظى باهتمام حكومي مستمر لضمان توافره بالكميات المناسبة ومنع حدوث أزمات تمس احتياجات المواطنين. 

أسعار السكر اليوم الأحد 11 يناير 

وتختلف الأسعار حسب نوع السكر (أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة.

سجل  سعر السكر اليوم، اليوم بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء متوسط 32 جنيه للكيلو ليواصل استقراره في السوق.

سعر السكر التمويني 

واستقر  سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 
 

إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السكر اليوم الاحد اسعار السكر اسعار السكر اليوم السكر سعر السكر التمويني صناعة السكر قصب السكر

مواد متعلقة

البداية من السكر، القابضة للصناعات الغذائية تبدأ عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

كأس عاصمة مصر، ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

وزيران وداعية معروف وفقيه دستوري ورئيس جهاز رقابي، أبرز المعينين في مجلس النواب 2026

عدد حلقات مسلسل لعبة وقلبت بجد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

المزيد
الجريدة الرسمية