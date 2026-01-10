السبت 10 يناير 2026
حوادث

فيديو يقود الشرطة لضبط لص سرق دراجة نارية ببورسعيد

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية ببورسعيد، وضبط مرتكب الواقعة.
 

وكانت  الأجهزة الأمنية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية ببورسعيد.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الضواحى بلاغا من عامل  مقيم بدائرة القسم بتعرضه لواقعة سرقة دراجته النارية من أمام منزله. 


وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين ارتكابه واقعة " سرقة حقيبة من داخل سيارة" بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

